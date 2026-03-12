Ministro Segpres por polémico proyecto de conmutación de penas: “La idea es que haya una exigencia”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió al escenario legislativo que enfrentará el gobierno del Presidente Kast, tras la reciente elección de las nuevas mesas del Congreso y en medio del debate por el proyecto que regula la suspensión o el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. Polémica planteada porque el proyecto aprobado en el Senado podría beneficiar a criminales de lesa humanidad como Miguel Krassnoff y otros violadores de derechos humanos.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado abordó la iniciativa que permite suspender o sustituir penas de cárcel en determinadas circunstancias, proyecto que fue aprobado en general por el Senado por un estrecho margen.

El ministro García —quien votó a favor del proyecto cuando era senador— señaló que comprende las preocupaciones y explicó que se han presentado indicaciones para acotar los criterios. “La idea es que haya una exigencia (…) Primero, que esto esté radicado para personas que estén verdaderamente y comprobadamente en situaciones de salud irreversibles”, sostuvo.

Agregó que la aprobación final dependerá del debate parlamentario. “Si hay acuerdos políticos en el Congreso respecto de ello, debiera aprobarse. Pero es algo que está radicado estrictamente en el Congreso”, afirmó.

La propuesta busca establecer mecanismos excepcionales para que ciertos condenados puedan dejar de cumplir su pena en un recinto penitenciario y hacerlo bajo otras modalidades, como la reclusión domiciliaria total o la suspensión de la condena.

Entre los casos contemplados se incluyen situaciones de enfermedad mental, patologías graves que representen un riesgo para la vida del interno, condiciones físicas incompatibles con la permanencia en la cárcel o enfermedades terminales. También se consideran circunstancias de discapacidad o edad avanzada.

La iniciativa ha generado debate político. Mientras sus defensores sostienen que apunta a humanizar el sistema penitenciario en situaciones extremas, críticos advierten que podría abrir la puerta a beneficios para personas condenadas por delitos graves.

En la entrevista, el ministro también valoró que la derecha haya obtenido la presidencia tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y Diputados. “Ayuda mucho que uno tenga una relación muy fluida, una relación de mucha armonía” con quienes integran las mesas directivas, señaló.

“Tengo una muy buena opinión de Jorge Alessandri, es un parlamentario muy dedicado y estoy seguro que hará una muy buena presidencia”, agregó.

Respecto a las relaciones con otros sectores de la derecha, García sostuvo que es posible mantener colaboración incluso con partidos que han advertido que ejercerán un rol crítico frente al gobierno. El parlamentario del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, había señalado que su colectividad será una “leal oposición” a la administración de José Antonio Kast.