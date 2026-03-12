Presidente Kast aún no define respaldo a Bachelet para la ONU y prioriza agenda de seguridad

A menos de un día de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, una de las definiciones diplomáticas que sigue pendiente es si la nueva administración respaldará la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas.

La posibilidad de apoyar a la exmandataria fue una de las interrogantes que Kast mantuvo abiertas desde que resultó electo. Aunque el ahora Presidente se reunió con Bachelet durante el período de transición y en esa instancia valoró su trayectoria internacional, en su sector político han existido reparos a entregar un respaldo formal.

En particular, dirigentes del Partido Republicano han cuestionado los dos períodos presidenciales de Bachelet y han criticado que el gobierno del expresidente Gabriel Boric haya oficializado el apoyo a su candidatura junto a Brasil y México.

Durante la campaña y en las semanas posteriores a la elección, Kast sostuvo que prefería postergar cualquier decisión hasta asumir formalmente la Presidencia.

Vocera confirma que aún no hay decisión

Ya instalado en Palacio de La Moneda, el nuevo gobierno fue consultado nuevamente sobre el tema. En entrevista con Radio Infinita, la portavoz del Ejecutivo, Mara Sedini, explicó que la definición aún no está tomada y que el Presidente dará a conocer su postura una vez revisados todos los antecedentes.

“El Presidente fue muy claro durante el tiempo anterior: dijo que a partir del día uno iba a presentar él mismo su postura, habiendo analizado todos los datos”, señaló.

La vocera enfatizó que el gobierno recién inicia su gestión y que existen prioridades inmediatas que han concentrado la agenda del Ejecutivo.

“Llevamos menos de 24 horas en el cargo, han pasado muchas cosas que están en la prioridad de la emergencia y nosotros no vamos a perder el eje ahí”, indicó.

Entre esas urgencias mencionó el caso de un funcionario de Carabineros de Chile que fue baleado en Puerto Varas y que quedó con muerte cerebral.

“Tenemos emergencia y el Presidente manifestará su opinión al respecto dentro de un plazo probablemente cercano”, añadió.

Evaluación del cable submarino con China

Sedini también fue consultada sobre otra de las controversias heredadas del período de transición: el proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile, iniciativa que generó tensiones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos en las últimas semanas del gobierno anterior.

La portavoz indicó que el Ejecutivo evaluará el futuro de esa iniciativa antes de adoptar una decisión definitiva. “Por supuesto que se van a tomar determinaciones, pero este es un tema muy complejo”, afirmó.

Según explicó, el proyecto involucra múltiples dimensiones que deben ser analizadas antes de definir su continuidad. “Tiene aristas de seguridad, tiene aristas de infraestructura, de relaciones internacionales, incluso geopolíticas”, sostuvo.

En ese contexto, la vocera subrayó que la administración de Kast buscará revisar toda la información disponible antes de fijar una postura.

“Se requiere tener todos los antecedentes, analizarlos de manera técnica y política, para poder dar una solución que beneficie siempre a los chilenos”, concluyó.

Las declaraciones reflejan que, en sus primeras horas de gobierno, La Moneda opta por mantener abiertas decisiones clave en materia de política exterior mientras prioriza la agenda interna y de seguridad.