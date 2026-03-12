Analista Gonzalo Müller: Presidente Kast da inicio “a una coalición amplia, con enfoque de derecha”

El analista político y director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller, sostuvo que el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast marca la conformación de una coalición amplia dentro del sector.

A su juicio, el nuevo ciclo político se caracteriza por una alianza que reúne a distintos actores de la derecha y centroderecha. “Es una coalición amplia, con un enfoque muy nítidamente de derecha”, señaló Müller en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, agregando que el diseño del nuevo gobierno se extiende “desde Ximena Rincón hasta los republicanos”.

El analista también destacó que, en su opinión, se ha producido un alineamiento político entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que podría facilitar el avance de la agenda legislativa. “Se produce algo que no se había producido hace mucho tiempo: un alineamiento de mayorías en el Congreso y en el Ejecutivo que genera expectativas en la ciudadanía”, afirmó.

Según Müller, ese escenario abre la posibilidad de avanzar en materias que han estado en el centro del debate político, como la seguridad pública y la recuperación del crecimiento económico.

Respecto al rol que tendrán los distintos partidos dentro del oficialismo, el académico planteó que con el tiempo podría consolidarse un eje político entre la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano. “Van a terminar, más temprano que tarde, formando el eje político del gobierno”, sostuvo.

En esa línea, explicó que ambas colectividades comparten un marco de valores y una trayectoria política común. “Tienen un lenguaje común, un sustrato de valores comunes”, indicó.

El analista también señaló que la presencia de la UDI en cargos relevantes del Ejecutivo y del Congreso refleja la confianza del presidente Kast en ese partido para impulsar la agenda del nuevo gobierno.

A su juicio, la experiencia de gobernar podría contribuir a fortalecer la cooperación entre ambas colectividades. “Gobernar es difícil y requiere de lealtades, requiere de confianza y requiere de un espíritu común”, concluyó.