Quintana y fallida presidencia de la Cámara de Pamela Jiles: “Yo no hubiera estado en ese acuerdo”

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, cuestionó el acuerdo político que buscaba instalar a la diputada Pamela Jiles en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exsenador sostuvo que no habría respaldado ese pacto, pese a que la parlamentaria del Partido de la Gente (PDG) estuvo a pocos votos de quedarse con la testera de la corporación. “Yo no hubiera estado en ese acuerdo”, afirmó.

Quintana explicó que, si bien Jiles contaba con legitimidad para asumir el cargo, su sector debe actuar con cautela al momento de construir alianzas parlamentarias. “Efectivamente yo creo que nuestro sector tiene que tener cuidado a la hora de delegar la conducción de los asuntos políticos en personas que son muy ajenas a nuestro mundo y a nuestra tradición”, señaló.

El dirigente del PPD reconoció que la diputada tenía condiciones políticas para aspirar a la presidencia de la Cámara. “Tenía toda la legitimidad para asumir, una parlamentaria reelecta”, indicó.

No obstante, insistió en que las mayorías parlamentarias no deberían construirse únicamente con el objetivo de ganar votaciones. “No solo por ganar, uno vive y construye una mayoría circunstancial con personas con las cuales tenemos pocas coincidencias”, sostuvo.

El presidente del PPD también se refirió a la estrecha votación que terminó frustrando la elección de Jiles. Según indicó, no le sorprendió el resultado, ya que este tipo de definiciones suele resolverse por márgenes estrechos.“No es la primera vez. Se caen mesas por uno o dos votos, especialmente cuando hay una mayoría feble”, afirmó.

En contraste, valoró el acuerdo político alcanzado en el Senado para definir su mesa directiva, señalando que ese tipo de entendimientos demuestra que aún es posible alcanzar consensos entre distintos sectores. “Creo que fue un ejemplo de lo que son los acuerdos”, concluyó.