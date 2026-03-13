Analista Sergio Caballero: Trump negocia como “un actor empresarial inmobiliario salvaje”

El analista internacional y académico de la Universidad de Deusto, Sergio Caballero, analizó el actual escenario geopolítico marcado por las tensiones en Medio Oriente y el rol que está jugando Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el experto sostuvo que para entender la política exterior estadounidense es clave considerar la forma en que el mandatario toma decisiones. “Trump negocia como un actor empresarial inmobiliario salvaje”, afirmó.

Según Caballero, el estilo del presidente estadounidense combina presión política y una lógica transaccional en las negociaciones internacionales. “Cuanto más se muestra uno débil, más se ceba con la presa”, señaló.

El académico planteó que la estrategia global de Trump tiene como eje central contrarrestar el ascenso de China en el escenario internacional. “Su lógica responde geopolíticamente a una toma de decisiones contra China. Esa es su prioridad”, indicó.

A su juicio, varios gobiernos han comenzado a entender cómo enfrentar ese estilo de negociación. Caballero sostuvo que algunos países han optado por responder con mayor firmeza en sus relaciones con Estados Unidos. Entre ellos mencionó los casos de México y Brasil, cuyos liderazgos —según indicó— han marcado posiciones frente a Washington.

Asimismo, señaló que en Europa también se han observado respuestas coordinadas frente a las decisiones del gobierno estadounidense.

El académico destacó las posturas expresadas por líderes como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto a las posiciones adoptadas por Francia y Alemania. Según explicó, estas respuestas buscan establecer límites frente a decisiones que podrían vulnerar el derecho internacional.

En ese sentido, Caballero afirmó que la Unión Europea debe mantener una posición firme ante eventuales conflictos. “No se puede hacer esto violando el derecho internacional”, sostuvo.

El analista agregó que establecer líneas rojas claras es fundamental para la estabilidad política del bloque europeo. “Si no, el propio proyecto europeo se tambalea”, concluyó.