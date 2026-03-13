Directora de Serviu Biobío asegura que se enteró por mail de solicitud de renuncia de Poduje

La directora del Serviu Biobío, María Luz Gajardo, confirmó que presentó su renuncia no voluntaria luego de que el nuevo ministro de Vivienda, Iván Poduje, le solicitara dejar el cargo mediante un correo electrónico. La autoridad indicó que su salida se hará efectiva desde este sábado y aunque evitó cuestionar la forma en que se produjo la solicitud, dijo que “las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales”.

En un punto de prensa realizado en el edificio del servicio en la región, Gajardo explicó que continuará ejerciendo sus funciones hasta el viernes, mientras que su renuncia comenzará a regir al día siguiente. “Yo soy directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de la región del Bío Bío hasta el día de hoy viernes; a partir de mañana, sábado 14, ya no ejerceré este cargo porque mi renuncia no voluntaria fue presentada el día de ayer”, confirmó.

La exautoridad, quién había asumido por alta Dirección Pública en octubre de 2025, detalló la forma en que se produjo la petición del ministro.“(Mi renuncia fue presentada el día de ayer) por correo electrónico, tal como el ministro en ejercicio lo solicitó, por el mismo medio. Él me solicitó la renuncia no voluntaria por correo electrónico. Yo le contesté de la misma manera, por correo electrónico”, indicó.

Consultada por la forma en que se produjo la solicitud, Gajardo sostuvo que se trata de una facultad del titular de la cartera. “Lo entiendo como el ejercicio de la facultad de un ministro; está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego de la Alta Dirección Pública”, afirmó. Pero sobre el mecanismo utilizado para comunicar la decisión, añadió que “las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales, así que al respecto no voy a opinar”.

[[SERVIU]] Tras la petición del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, María Luz Gajardo presentó su renuncia no voluntaria al cargo de directora regional de Serviu Biobío. Es noticia en #RadioCamilaTV de #LosAngelesCL 👇 pic.twitter.com/TrvWzlDanx — Radio_Camila_TV (@Radio_Camila_TV) March 13, 2026

La directora saliente también defendió y agradeció el trabajo de los equipos del servicio y del ministerio durante su gestión en la región. Según detalló, en la zona ya hay “viviendas definitivas en construcción en Punta de Parra, tenemos viviendas definitivas financiadas en el caso de Penco y en el caso de Concepción. Hoy día en estos momentos, en paralelo con nosotros todavía, hay un equipo del Servicio de Vivienda y Urbanismo en el Estadio Regional inscribiendo las familias de la comuna de Concepción que van a ser nominadas para obtener su subsidio para reconstrucción definitiva”.

La solicitud de renuncia se produjo a menos de 24 horas de que Poduje asumiera como ministro de Vivienda. Al ser consultada si el secretario de Estado había tenido tiempo suficiente para evaluar su desempeño, Gajardo respondió: “Yo creo que no, pero aparentemente no estamos de acuerdo en ese punto”.

Desde el ministerio, Poduje explicó que la decisión se adoptó debido a evaluaciones sobre la gestión del servicio, particularmente en el contexto de la respuesta a los incendios forestales que afectaron a la región del Biobío semanas atrás. El ministro sostuvo que el desempeño del servicio “no ha sido satisfactorio para nada” y que se detectaron problemas en la ejecución de medidas destinadas a apoyar a las familias damnificadas.

Tras la salida de Gajardo, el cargo deberá ser provisto mediante un nuevo concurso del sistema de Alta Dirección Pública, proceso que podría extenderse por varias semanas o meses.