Poduje fija como prioridad la reconstrucción en Viña del Mar y Biobío tras investidura presidencial
El nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmó que una de las prioridades de su gestión será avanzar en la reconstrucción tras los incendios y enfrentar el déficit habitacional. También anunció presencia en terreno en Viña del Mar y Concepción.
A la salida de la investidura del Presidente José Antonio Kast en el Congreso, el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a las prioridades de su gestión y señaló que buscarán “acelerar la reconstrucción en Viña del Mar, acá donde estamos al lado, acelerarla en Biobío”.
