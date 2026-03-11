Poduje fija como prioridad la reconstrucción en Viña del Mar y Biobío tras investidura presidencial

El secretario de Estado indicó que uno de los focos del ministerio será enfrentar el déficit habitacional y avanzar en los procesos pendientes tras emergencias recientes. En ese contexto, sostuvo que el objetivo será “hacernos cargo de las casi 500 mil familias que no tienen vivienda, acelerando todos los programas y reduciendo la burocracia”.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por los efectos de incendios forestales que han afectado distintas zonas del país. En la Región de Valparaíso, el megaincendio ocurrido entre el 2 y 3 de febrero de 2024 arrasó miles de hectáreas y viviendas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando 138 personas fallecidas y miles de damnificados.

En paralelo, en la Región del Biobío se han registrado episodios recientes de incendios forestales, como el siniestro de alta complejidad que afectó sectores de Puente 1 y Puente 3 en la comuna de Concepción en enero de 2026.

En ese marco, Poduje adelantó que el ministerio tendrá presencia en terreno para abordar estas situaciones, señalando que “vamos a estar viajando acá una semana en Viña del Mar y una semana en Concepción y así nos vamos a ir turnando”.