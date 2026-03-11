Publicidad
Poduje fija como prioridad la reconstrucción en Viña del Mar y Biobío tras investidura presidencial

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmó que una de las prioridades de su gestión será avanzar en la reconstrucción tras los incendios y enfrentar el déficit habitacional. También anunció presencia en terreno en Viña del Mar y Concepción.

Resumen
El nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, señaló tras la investidura del presidente José Antonio Kast que una de las prioridades de su gestión será acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por incendios, especialmente en Viña del Mar y la Región del Biobío. El secretario de Estado también indicó que el ministerio deberá enfrentar el déficit habitacional que afecta a cerca de 500 mil familias, agilizando programas y reduciendo la burocracia. Además, adelantó que las autoridades del Minvu se desplegarán en terreno, alternando semanas de trabajo entre Viña del Mar y Concepción.
Desarrollado por El Mostrador

A la salida de la investidura del Presidente José Antonio Kast en el Congreso, el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a las prioridades de su gestión y señaló que buscarán “acelerar la reconstrucción en Viña del Mar, acá donde estamos al lado, acelerarla en Biobío”.

El secretario de Estado indicó que uno de los focos del ministerio será enfrentar el déficit habitacional y avanzar en los procesos pendientes tras emergencias recientes. En ese contexto, sostuvo que el objetivo será “hacernos cargo de las casi 500 mil familias que no tienen vivienda, acelerando todos los programas y reduciendo la burocracia”.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por los efectos de incendios forestales que han afectado distintas zonas del país. En la Región de Valparaíso, el megaincendio ocurrido entre el 2 y 3 de febrero de 2024 arrasó miles de hectáreas y viviendas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando 138 personas fallecidas y miles de damnificados.

En paralelo, en la Región del Biobío se han registrado episodios recientes de incendios forestales, como el siniestro de alta complejidad que afectó sectores de Puente 1 y Puente 3 en la comuna de Concepción en enero de 2026.

En ese marco, Poduje adelantó que el ministerio tendrá presencia en terreno para abordar estas situaciones, señalando que “vamos a estar viajando acá una semana en Viña del Mar y una semana en Concepción y así nos vamos a ir turnando”.

