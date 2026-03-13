Presidente Kast a lo Milei: respondió “viva la libertad” tras oficio contra la Primera Dama

El Presidente José Antonio Kast reaccionó al anuncio de parlamentarios del Partido Socialista que acudirán a la Contraloría General de la República y a la autoridad sanitaria para investigar la participación de la Primera Dama, María Pía Adriasola, sirviendo comida en el casino del Palacio de La Moneda.

La acción fue anunciada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes cuestionaron que Adriasola habría manipulado alimentos sin cumplir con protocolos sanitarios básicos, como el uso de guantes o mascarilla.

“Oficiaremos a Contraloría y al Seremi de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades. El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”, señaló Manouchehri.

Consultado por el tema en conversación con Meganoticias, el mandatario respondió brevemente: “Viva la libertad”, frase habitualmente vinculada al presidente de Argentina, Javier Milei.

Kast también defendió la actividad realizada en el casino de La Moneda y destacó el valor de compartir ese espacio con funcionarios del gobierno. “Almorzar en el casino, debo decirles, es una gran cosa”, afirmó.

El presidente explicó que ese mismo día almorzó en el lugar junto a otros funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el director de comunicaciones del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, y su jefa de comunicaciones, María Paz Fadel. “Yo almorcé ahí, debo decir que la comida es exquisita”, señaló.

El mandatario agregó que espera continuar utilizando ese espacio para compartir con trabajadores del palacio presidencial. “Espero poder seguir yendo todas las semanas al casino para compartir con las personas, con distintos tipos de personas”, indicó.

En esa línea, Kast sostuvo que la iniciativa también busca transmitir una señal de austeridad desde el gobierno. “Creo que a todos nos va a hacer bien dar señales de austeridad”, afirmó.

Tras el cambio de mando presidencial, Kast y su esposa se instalaron en el Palacio de La Moneda, donde pasaron su primera noche como residentes del recinto el pasado 11 de marzo.