Siga en vivo quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra: se esperan medidas cautelares

La audiencia de formalización contra el exfiscal regional Manuel Guerra continúa este viernes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en lo que será la quinta jornada del proceso judicial.

Durante esta instancia se espera que el tribunal determine las medidas cautelares que se aplicarán al expersecutor, luego de que la Fiscalía solicitara la prisión preventiva.

Guerra es investigado por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto en el marco del denominado caso audios.

La indagatoria se originó a partir de mensajes de WhatsApp que el exfiscal intercambió con el abogado Luis Hermosilla, los cuales fueron recuperados desde el teléfono del penalista.

De acuerdo con el Ministerio Público, esos intercambios podrían evidenciar eventuales favores o decisiones administrativas adoptadas en beneficio de determinados imputados.

Durante la audiencia, el exfiscal reconoció que existieron comunicaciones con Hermosilla, aunque cuestionó la forma en que esos mensajes fueron obtenidos.

La audiencia se desarrollará entre las 09:00 y las 13:30 horas, mientras que la resolución sobre las medidas cautelares podría conocerse durante la tarde del viernes o el sábado.

