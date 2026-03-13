Sismo de magnitud 6,5 se registró en la región de Atacama

Un sismo de magnitud 6,5 se registró la mañana de este viernes frente a las costas de la región de Atacama.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:39 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo con los datos preliminares, el epicentro se localizó a 39,1 kilómetros al suroeste de Huasco.

El organismo detalló además que el sismo tuvo una profundidad aproximada de 28 kilómetros.

Inicialmente, el evento fue reportado con una magnitud de 6,3, cifra que posteriormente fue actualizada a 6,5 tras el análisis de los registros sísmicos.

“#SHOA indica que las características del #Sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, agregó Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en su cuenta de X.

Hasta el momento no se han informado daños a infraestructura ni personas afectadas producto del movimiento.