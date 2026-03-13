Vocera Sedini e indultos del Presidente Kast a uniformados: “Se requiere actuar con justicia”

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, se refirió al anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast respecto a la eventual concesión de indultos a efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

La secretaria de Estado explicó que el Ejecutivo se encuentra revisando los antecedentes de estos casos de manera individual. “Estos casos particulares que se están revisando precisamente en el marco del estallido de octubre del 2019 y posterior, en un contexto de violencia que no habíamos vivido en nuestro país, requiere una revisión exhaustiva caso a caso”, señaló.

Sedini indicó que será el propio mandatario quien tome las determinaciones correspondientes una vez finalizado el análisis. “El Presidente va a revisar y dará a conocer en su momento”, afirmó.

Consultada sobre si ya existe algún indulto definido, la ministra señaló que los detalles se comunicarán a través de los canales oficiales. “Los casos, cuando estén determinados, se darán a conocer vía canales formales”, sostuvo.

Respecto a las diferencias entre estos eventuales indultos y los otorgados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la vocera reiteró que el enfoque del Ejecutivo será revisar cada situación de forma particular. “Durante la campaña, el Presidente Kast dijo que iba a evaluar esta situación, iba a evaluar casos, porque en el contexto de violencia se requiere revisar y se requiere actuar con justicia”, indicó.

En otro ámbito, la ministra también abordó las primeras medidas del gobierno para enfrentar la inmigración irregular. Según explicó, el plan contempla un despliegue militar en la zona norte y la implementación de distintas obras de infraestructura para reforzar el control fronterizo.

“En la zona norte se va a generar un despliegue militar, se va a generar infraestructura de barreras, como ayer el Presidente destacó la zanja y otro tipo de estructuras”, señaló.

La vocera agregó que el denominado Plan Escudo Fronterizo incluirá el uso de tecnología y sistemas de información para mejorar el control de los pasos irregulares.

Asimismo, indicó que el plan involucrará a varios ministerios, entre ellos Defensa, Interior, Seguridad Pública y Bienes Nacionales, cuyos titulares participarán en el despliegue de las medidas en terreno.