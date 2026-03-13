Presidente Kast ya tendría el nombre del primer militar a indultar por estallido social

El Presidente José Antonio Kast adelantó que utilizará la facultad presidencial de indulto para revisar casos vinculados a hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

Según informó la periodista Mónica Pérez en el programa Hablemos en Off de Radio Duna, el primer caso que estaría siendo considerado corresponde al del capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda.

El exuniformado fue condenado a 15 años de presidio por el delito consumado de violencia innecesaria con resultado de muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, además de dos delitos de violencia innecesaria que provocaron lesiones graves a Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena, en el contexto de las manifestaciones del estallido social.

De acuerdo con la información difundida, al momento de los hechos Faúndez Sepúlveda presentaba problemas de salud mental y se habría intentado gestionar su baja inmediata del Ejército, trámite que finalmente no se concretó.

Consultado sobre el tema, el Presidente Kast afirmó que hará uso de la atribución que la Constitución entrega al jefe de Estado. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, señaló en entrevista con Canal 13.

El mandatario precisó que la revisión no se realizará de manera general, sino analizando cada situación de forma individual. “No se trata de un indulto general, se trata de ver caso a caso”, indicó.

Kast sostuvo que la decisión busca avanzar en un proceso de reconciliación. “Yo entiendo que a alguien que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, afirmó.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha confirmado oficialmente cuál será el primer indulto que se concretará bajo esta línea de revisión.