Gobierno quiere modificar legado del expresidente Boric: “corregirá” 40 horas y “revisará” Sala Cuna

Revisión de reformas laborales: El ministro de la Segpres, José García Ruminot, señaló que el gobierno de José Antonio Kast revisará algunas de las principales reformas impulsadas durante la administración de Gabriel Boric.

Ley de 40 horas seguirá vigente: El Ejecutivo afirmó que no eliminará la reducción de la jornada laboral, pero sí buscará “corregir” aspectos de su implementación para evitar conflictos entre empleadores y trabajadores.

Cambios en el cálculo de la jornada: La revisión apunta a dar mayor claridad a la forma en que se calcula la jornada laboral, evitando que dependa constantemente de interpretaciones administrativas de la Dirección del Trabajo.

Tensiones detectadas en la aplicación: Según el ministro, las interpretaciones actuales han generado discusiones y desencuentros entre empleadores y trabajadores, lo que motivaría ajustes a la normativa.

Proyecto de Sala Cuna bajo análisis: El gobierno también anunció que revisará el proyecto de Sala Cuna universal, debido a desacuerdos sobre su financiamiento y su costo fiscal.

Sin retroceso en beneficios: Pese a la revisión, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo no es retroceder en beneficios laborales, sino asegurar que las políticas sean viables y funcionen correctamente.