Gobierno quiere modificar legado del expresidente Boric: “corregirá” 40 horas y “revisará” Sala Cuna
El ministro Segpres, José García Ruminot, afirmó que la reducción de la jornada laboral “va a continuar”, pero adelantó que el Ejecutivo buscará “corregir” su implementación. Además, señaló que el proyecto de Sala Cuna será revisado por diferencias en su financiamiento.
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Revisión de reformas laborales: El ministro de la Segpres, José García Ruminot, señaló que el gobierno de José Antonio Kast revisará algunas de las principales reformas impulsadas durante la administración de Gabriel Boric.
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Ley de 40 horas seguirá vigente: El Ejecutivo afirmó que no eliminará la reducción de la jornada laboral, pero sí buscará “corregir” aspectos de su implementación para evitar conflictos entre empleadores y trabajadores.
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Cambios en el cálculo de la jornada: La revisión apunta a dar mayor claridad a la forma en que se calcula la jornada laboral, evitando que dependa constantemente de interpretaciones administrativas de la Dirección del Trabajo.
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Tensiones detectadas en la aplicación: Según el ministro, las interpretaciones actuales han generado discusiones y desencuentros entre empleadores y trabajadores, lo que motivaría ajustes a la normativa.
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Proyecto de Sala Cuna bajo análisis: El gobierno también anunció que revisará el proyecto de Sala Cuna universal, debido a desacuerdos sobre su financiamiento y su costo fiscal.
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Sin retroceso en beneficios: Pese a la revisión, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo no es retroceder en beneficios laborales, sino asegurar que las políticas sean viables y funcionen correctamente.
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Agenda económica del nuevo gobierno: García adelantó que el 1 de abril el Ejecutivo presentará un proyecto para reducir el impuesto corporativo, como parte de un paquete de medidas para mejorar el crecimiento económico.