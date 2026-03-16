Gobierno presiona al Congreso con 20 urgencias legislativas y pone foco en seguridad y migración

Seguridad, migración y crimen organizado. Esos son los ejes de la ofensiva legislativa que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast activó este lunes en el Congreso.

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) —liderado por el exsenador José García Ruminot (RN)— informó el ingreso de urgencias para la tramitación de 20 proyectos de ley, una señal de que La Moneda busca acelerar el debate de iniciativas que considera prioritarias en el arranque de su mandato.

La medida se anunció en paralelo a otro gesto del Ejecutivo en materia de seguridad. Mientras en Santiago se informaban las urgencias legislativas, en Arica, el propio Mandatario —acompañado del ministro del Interior, Claudio Alvarado— detallaba las obras que se ejecutan en el complejo fronterizo Chacalluta, donde el Ejército construye zanjas y muros como parte del Plan Escudo Fronterizo, una de las principales apuestas del Gobierno para reforzar el control en la frontera norte.

Tres proyectos con discusión inmediata

Dentro del paquete legislativo, el Ejecutivo decidió poner discusión inmediata —la máxima urgencia parlamentaria— a tres proyectos.

El primero modifica la Ley de Migración y Extranjería para tipificar el ingreso clandestino al territorio nacional como delito. El segundo plantea una reforma constitucional para incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. El tercero crea el Subsistema de Inteligencia Económica, orientado a detectar operaciones financieras sospechosas vinculadas al crimen organizado.

A esa lista se suma un grupo más amplio de iniciativas con suma urgencia. Entre ellas, una reforma constitucional que busca reforzar las facultades del Estado para controlar el ingreso y permanencia de extranjeros y permitir mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad nacional.

También se incluyen proyectos para endurecer sanciones contra ataques a recintos penitenciarios, crear el delito de daño a infraestructura penal, reforzar la seguridad en el Metro de Santiago y aumentar las penas en la ley de drogas cuando existan agravantes, como participación de bandas organizadas o uso de menores.

Control en el transporte

El Ejecutivo también pretende avanzar en iniciativas que impactan directamente en el transporte y el control migratorio, como la identificación obligatoria de pasajeros en buses interregionales, el aumento de sanciones por evasión en el transporte público y la restricción de beneficios sociales para migrantes irregulares.

El listado incorpora además proyectos fuera del ámbito estrictamente de seguridad: el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la nueva Ley de Patrimonio Cultural, una iniciativa para simplificar requisitos en la creación de colegios, la reforma a las sociedades anónimas deportivas y una regulación para la venta de productos farmacéuticos y la persecución de su comercialización ilegal.

Finalmente, el Gobierno asignó urgencia simple a otras iniciativas, entre ellas una modificación al Código Procesal Penal para extender el tiempo de detención en casos de flagrancia, cambios al sistema de licencias médicas, ajustes a la Ley de Seguridad Nuclear para agilizar autorizaciones médicas y un proyecto que establece atención preferente en trámites y beneficios sociales para mujeres embarazadas y niños bajo protección del Estado.