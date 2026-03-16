Presidente Kast lanza “Escudo Fronterizo” con la retroexcavadora como símbolo de su plan en el norte

El Presidente José Antonio Kast aterrizó en la frontera norte con una clara puesta en escena: retroexcavadoras, militares desplegados y un mensaje político directo. Desde la región de Arica y Parinacota, el Mandatario dio el puntapié inicial al llamado “Plan Escudo Fronterizo”, la ofensiva del nuevo gobierno para frenar la migración irregular y el avance del crimen organizado en la zona limítrofe.

El plan combina zanjas, muros, rejas electrificadas y despliegue militar, además de vigilancia tecnológica y presencia policial permanente. El epicentro de la actividad fue el paso fronterizo de Paso Fronterizo Chacalluta, donde el Presidente destacó el rol del Ejército de Chile en la rápida implementación del operativo.

Pero más allá de las medidas concretas, Kast puso el acento en el símbolo: la retroexcavadora.

“Hace unos años se habló de retroexcavadoras para oponerse a un modelo económico”, recordó el mandatario, en una alusión política al debate de reformas de la última década. “Nosotros no queremos usar las retroexcavadoras para abonarnos a un modelo económico. Queremos usarlas para construir un Chile soberano”, afirmó.

Según dijo, esa soberanía —a su juicio— ha sido vulnerada por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado. En ese marco, sostuvo que el plan busca cerrar la “ventana” por donde han entrado miles de migrantes en los últimos años.

“Hoy podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo a más de 180 mil personas a Chile que entraron por la ventana. Y esta es la ventana que estaba abierta —la frontera— y la estamos cerrando”, enfatizó.

Zanjas, militares y un plan por etapas

El despliegue en Arica es solo la primera escena. El Ejecutivo asegura que el plan ya se está extendiendo también a las regiones de Tarapacá y Antofagasta, como parte de una estrategia escalonada para reforzar toda la frontera norte.

Kast agradeció especialmente el trabajo del Ejército y de las Fuerzas Armadas por la rapidez con que se movilizaron. Según el Presidente, en pocos días el contingente ya estaba desplegado en las tres regiones.

“El principal agradecimiento es para nuestras policías y para nuestras Fuerzas Armadas”, dijo, destacando que el despliegue representa —según planteó— el respaldo de millones de chilenos.

“La zanja sola no sirve”

El propio mandatario reconoció, sin embargo, que las zanjas y barreras físicas no bastan por sí solas.

“La zanja sola no sirve”, admitió. “El crimen organizado tiene los medios para cubrirla y cruzar igual los vehículos con contrabando”.

Por eso, explicó que el llamado Escudo Fronterizo busca funcionar como un sistema integral: barreras físicas, tecnología, presencia militar y policial permanente, además de coordinación internacional con los países vecinos.