Sichel cuestiona traspaso de colegios a SLEP: “Cuando algo funciona es mejor no intervenirlo”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, criticó el próximo traspaso de los establecimientos municipales de la comuna al sistema de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), afirmando que no existen antecedentes que demuestren que el cambio mejore la gestión educativa y advirtiendo que podría poner en riesgo proyectos escolares que actualmente presentan buenos resultados.

En conversación con Radio Agricultura, el jefe comunal sostuvo que intervenir establecimientos que ya funcionan adecuadamente podría generar efectos negativos. A su juicio, el nuevo sistema implica sumar una estructura administrativa adicional que podría complicar la gestión educativa local.

Sichel explicó que en el caso de Ñuñoa, el futuro SLEP integrará también a las comunas de La Florida y Peñalolén, lo que podría significar que los colegios de su comuna queden relegados frente a otras problemáticas. “Sabemos que cuando algo funciona es mejor no intervenirlo, y el SLEP lo que hace es intervenirlo, es crear una nueva burocracia, nuevo administrador, un nuevo sostenedor, en el caso de Ñuñoa además, juntándolo con otras dos comunas, la Florida y Peñalolén, que tienen problemas educativos de naturaleza distintas”, aseguró.

“Nosotros estamos obsesionados con la calidad, y legítimamente ese SLEP va a tener que preocuparse de los problemas de violencia u otros, que hay en otros colegios en este SLEP”, agregó.

El alcalde sostuvo que ya ha planteado estas inquietudes al Presidente Kast y a la ministra de Educación, María Paz Arzola, quienes le habrían solicitado antecedentes para evaluar la situación. En ese contexto, indicó que “esta transferencia a los SLEP es ahora, y por lo tanto estamos un poquito desesperados para que se resuelva rápido”.

Durante la entrevista, Sichel también cuestionó la gestión del gobierno anterior encabezado por Gabriel Boric, afirmando que en ese periodo no existió disposición para discutir modificaciones al proceso de implementación del sistema.

Asimismo, el alcalde criticó el actual mecanismo del Sistema de Admisión Escolar, planteando que el modelo debería considerar mecanismos que reconozcan el esfuerzo académico de los estudiantes, en lugar de depender principalmente de procesos aleatorios para asignar vacantes. “Yo soy convencido de que tiene que haber ciertos sistemas de selección en el sistema de educación pública que permita premiar al que se esfuerza. Si es ridículo una sociedad que le tiene terror al éxito”, aseguró.