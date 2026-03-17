CUT critica retiro de negociación ramal y acusa al Gobierno de “interpretación malintencionada”

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionó duramente la decisión del Gobierno de de retirar el proyecto de negociación colectiva ramal, asegurando que la medida rompe con el proceso de diálogo social que dio origen a la iniciativa. La negociación ramal había sido una de las principales demandas históricas del movimiento sindical y fue mencionada en distintas cuentas públicas del expresidente Gabriel Boric.

Este martes, el Presidente José Antonio Kast retiró de tramitación legislativa el proyecto de negociación colectiva multinivel o ramal, una de las últimas iniciativas ingresadas durante la administración anterior. El proyecto buscaba que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico negociaran estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

“Anunciar nuestra sorpresa frente el retiro del proyecto de ley de negociación multinivel o ramal. Que no solo había sido aprobado en primera instancia en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, sino que había sido resultado de un gran diálogo nacional, con los sindicatos, con las bases“, respondieron desde la CUT en una conferencia de prensa.

Según la organización, la propuesta había sido construida durante la administración de Gabriel Boric mediante instancias de diálogo en distintas regiones del país, lo que permitió consensuar su contenido antes de su ingreso al Congreso.

La decisión del Gobierno fue formalizada mediante un oficio enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados, en el que se solicita dejar sin efecto el mensaje ingresado en enero de 2026. El documento fue firmado por José Antonio Kast junto a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de Economía y Minería, Daniel Mas; y del Trabajo, Tomás Rau.

“Creemos que lo que ha hecho el Gobierno es una interpretación malintencionada del reglamento legislativo del parlamento. Ya tendrán que decir los parlamentarios en que mala forma incurrió este gobierno en sacar el proyecto de ley”, añadieron.

En esa línea, la organización calificó la medida como parte de una serie de acciones que a su juicio, van en contra de los trabajadores, apuntando a otras definiciones recientes del gobierno en materia económica y laboral.

“No es solo la rebaja impositiva a grandes empresas, no es solo que además el gobierno propone que el Estado pague las contribuciones y cotizaciones de los trabajadores para que el empleador tenga más ganancias, sino que además están proponiendo este retiro que viene a terminar con el diálogo social en Chile”, enfatizaron.

La propuesta también contemplaba la posibilidad de discutir temas como remuneraciones, productividad, distribución de ingresos y reglas de implementación de los acuerdos, en el marco de una negociación a nivel sectorial.

En junio de 2024, el secretario general de la CUT, Eric Campos, había calificado la iniciativa como una “lucha histórica”, señalando que permitiría recuperar la negociación colectiva por rama en el país.