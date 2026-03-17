Gobierno retira Tercer Plan Nacional de DD.HH. de Contraloría para revisarlo antes de reingreso

El Gobierno decidió retirar de la Contraloría General de la República de Chile el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026–2029, con el objetivo de someterlo a una revisión interna antes de su eventual reingreso.

La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien aseguró que el documento será reevaluado en el marco del cambio de administración.

“Sí, ello es efectivo. Ese proyecto se va a revisar como corresponde a una nueva administración y luego va a ser reingresado a Contraloría cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto”, afirmó el secretario de Estado.

Revisión sin cambios definidos

Consultado por eventuales modificaciones al contenido del plan, Rabat evitó adelantar ajustes específicos, aunque dejó abierta la posibilidad de introducir cambios.

“Una vez revisado se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan en cumplimiento de la ley”, señaló.

La decisión implica suspender, al menos temporalmente, el proceso de toma de razón del documento, trámite indispensable para su entrada en vigencia.

El instrumento había sido presentado en diciembre pasado por el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

El plan fue aprobado por el comité interministerial como una hoja de ruta para la acción del Estado en materia de derechos fundamentales para el período 2026–2029.

En total, contemplaba 175 acciones comprometidas por distintos organismos públicos, incluyendo ministerios, servicios, gobiernos regionales y universidades.

Ejes y contenidos

El Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos se estructuraba en torno a cinco ejes estratégicos:

Promoción de la igualdad y la no discriminación

Fortalecimiento del acceso a la justicia

Protección frente a la violencia

Resguardo de la memoria histórica

Desarrollo sostenible y educación en derechos humanos

Su elaboración incluyó un proceso participativo amplio, con más de 140 reuniones técnicas y la incorporación de propuestas ciudadanas a través de plataformas digitales.

Además, contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de los estándares internacionales en la materia.

Transición y redefinición

Desde el Ejecutivo subrayan que la revisión del plan responde a las atribuciones del gobierno entrante para ajustar políticas públicas heredadas, en línea con sus prioridades programáticas.

El retiro del documento se produce en paralelo al cierre del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2022–2025, cuyo informe final aún se encuentra en elaboración.

En ese contexto, la decisión abre un periodo de transición en la planificación estatal en materia de derechos humanos, en el que el nuevo gobierno definirá los énfasis, alcances y eventuales modificaciones del instrumento antes de su implementación.

Por ahora, el futuro del plan queda supeditado a la revisión interna del Ejecutivo, en un proceso que podría reconfigurar la hoja de ruta del Estado en una de las áreas más sensibles del debate público.