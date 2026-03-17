Presidente Kast baja el tono sobre expulsiones y habla de “mejorar” derechos sociales

El Presidente José Antonio Kast aprovechó su paso por Las Caras de La Moneda, el programa de Mario Kreutzberger “Don Francisco” en Canal 13, para moderar algunas de sus frases más duras de campaña y enviar una señal en materia social. “Ningún derecho social se va a perder. Por el contrario, vamos a mejorar los derechos sociales”, aseguró el Mandatario.

Esto, tras consultas ciudadanas durante el programa y tras el reciente anuncio del “Plan de Reconstrucción Nacional”, un paquete de más de 40 medidas fiscales y de seguridad que ya generó críticas, especialmente por las propuestas para limitar la gratuidad universitaria hasta los 30 años y reforzar el cobro del CAE —aunque incluso dentro del oficialismo surgieron reparos: el diputado Diego Schalper (RN) reiteró sus dudas sobre la restricción a la gratuidad—.

La afirmación del Jefe de Estado surgió cuando fue consultado por eventuales recortes en áreas como vivienda u otras políticas sociales. Kast insistió en que el objetivo de su gobierno no es reducir beneficios, sino ordenar el uso de los recursos públicos, en paralelo a la auditoría completa al Estado que su administración ya anunció. “Lo que no puede ser es que los recursos se mal utilicen”, agregó.

Cabe señalar que el programa fue grabado el viernes y emitido recién esta jornada, ya que el Mandatario se encuentra actualmente en Antofagasta realizando una gira por el norte del país, marcada por el inicio de obras de una zanja en la frontera.

Migración: matices al discurso de campaña

Uno de los momentos más tensos de la conversación se produjo cuando Mario Kreutzberger lo interrogó por sus promesas de campaña sobre expulsar a migrantes en situación irregular. El Presidente defendió el sentido de esas declaraciones, aunque introdujo matices respecto del tono utilizado durante la campaña.

“Es evidente que en un día no se va a sacar a 300 mil personas”, reconoció. Y agregó: “No queremos hacer una persecución, pero cada persona sabe que tiene que controlarse con el Estado en algún momento”, insistiendo en que el principio es que quienes ingresen al país lo hagan “por la puerta y no por la ventana”.

Kast sostuvo que muchas de sus frases fueron interpretadas fuera de contexto y vinculó la discusión migratoria a la situación política regional, mencionando la crisis venezolana y el rol de líderes como María Corina Machado, cuestionando además la reacción internacional frente al régimen de Nicolás Maduro.

Sala cuna y cuentas fiscales

En el plano social, el Mandatario también se refirió al proyecto de sala cuna universal, que quedó pendiente durante la administración de Gabriel Boric. Pese a las presiones —incluidas voces dentro del oficialismo— Kast evitó fijar plazos concretos y condicionó su avance al escenario económico.

“Todo en su tiempo y oportunidad”, afirmó, señalando que la iniciativa verá la luz cuando el país recupere “cierto grado de estabilidad económica”. Según explicó, el desafío es asegurar que el beneficio pueda sostenerse en el tiempo y que no implique mayores costos para quienes generan empleo. “La política pública más importante es el pleno empleo”, sostuvo.

El tema ha generado debate político. Antes de dejar el cargo, Boric emplazó al Congreso a aprobar la iniciativa, mientras la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ha planteado que el proyecto debería estar dentro de las prioridades legislativas inmediatas.

Seguridad y rol de las Fuerzas Armadas

Consultado desde la Región de La Araucanía por la posibilidad de desplegar militares en seguridad interior, Kast respondió que la prioridad es fortalecer a las policías.

“¿Por qué tenemos que llamar a las Fuerzas Armadas? Porque las policías se ven sobrepasadas”, dijo. Sin embargo, subrayó que su función principal es la defensa nacional y que el estado de excepción debe mantenerse como una medida excepcional, agregando que el combate al crimen debe darse “dentro del marco legal y constitucional”. También apuntó a que las cárceles “no pueden seguir siendo oficinas de los jefes de los carteles”.

Distensión con Boric

La entrevista también abordó la controversia que protagonizó con su antecesor por el llamado “cable chino”. Kast aseguró que el episodio quedó atrás y que ambos decidieron “dar vuelta la página”, valorando además el tono del mensaje que Boric le entregó durante el cambio de mando.

“Si tengo que pedir disculpas, no tengo ningún problema”, afirmó, señalando que la tensión del momento pudo haber generado malentendidos.