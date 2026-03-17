Presidente Kast defiende retiro de decretos ambientales y negociación ramal: “No es urgente hoy día”

El Presidente José Antonio Kast defendió las primeras decisiones de su gobierno, entre ellas el retiro del proyecto de negociación ramal, los ajustes a la gratuidad y la revisión de decretos ambientales. Al respecto, aseguró que “no es urgente hoy día” avanzar en esa reforma laboral y sostuvo que las medidas apuntan a que “Chile vuelva a ser un país confiable”, en medio de críticas desde la oposición.

Desde el aeropuerto de Antofagasta, el Mandatario abordó las medidas que han marcado el inicio de su administración, poniendo énfasis en la situación económica y laboral del país. “Hoy tenemos más de 850 mil personas sin trabajo formal. ¿La negociación ramal es urgente hoy día? Nosotros creemos que no. ¿Es una decisión política? Sí, pero es una decisión política fundada en ciertos temas evidentes”, afirmó.

En esa línea, argumentó que “Chile dejó de crecer, en Chile se dejó de invertir y eso se traduce en menos posibilidades de empleo. Creo que es bueno que este debate también se abra a la opinión pública”, insistiendo en que las prioridades del Ejecutivo están en seguridad y trabajo. “Cuando uno va recorriendo las distintas comunas, lo que más le piden las personas es seguridad y empleo”, agregó.

El retiro del proyecto de negociación colectiva multinivel, que fue ingresado durante el gobierno de Gabriel Boric, se concretó durante esta jornada, en una de las primeras definiciones laborales del Ejecutivo.

En paralelo, José Antonio Kast también defendió los cambios que se buscan introducir al sistema de gratuidad en la educación superior, en el marco del proyecto de “Reconstrucción Nacional”. “Cuando tenemos una crisis fiscal como la que tenemos, cuando tenemos una crisis de inseguridad, uno tiene que tomar decisiones, se tiene que priorizar”, sostuvo.

Pese a ello, aseguró que los beneficios actuales no serán eliminados: “Nadie de los que hoy día está recibiendo gratuidad la va a perder”. Sin embargo, abrió la puerta a discutir modificaciones: “Eso no quiere decir que no podamos pensar, que no vamos a discutir cómo mejorar las cosas”.

En ese contexto, el Presidente Kast llamó a la oposición a esperar el ingreso formal de las iniciativas antes de emitir juicios. “A veces uno se puede equivocar y, a partir de un titular, sacar una conclusión equivocada”, señaló.

Respecto al retiro de más de 40 decretos ambientales, defendió la decisión de su gobierno y aseguró que se busca compatibilizar crecimiento económico y resguardo ambiental. “Nosotros queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente, y en eso hemos señalado desde hace bastante tiempo que vamos a cumplir irrestitutivamente la ley, pero también tenemos que señalar que hay oportunidades en que se va más allá de la ley”. afirmó.

“Nosotros no queremos pasar a llevar la discusión legislativa en esto, pero sí queremos hacernos responsables de que Chile vuelva a ser un país confiable, y es un país confiable cuando la ley establece ciertos procedimientos y se cumplen los plazos”, agregó.

Finalmente, insistió en que las decisiones adoptadas responden a las demandas ciudadanas. “Entiendo que haya preocupación, pero invito a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo”, concluyó.