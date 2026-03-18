Robert Funk e intención de Trump con Cuba: convertirla en “un país cliente de EEUU”

El doctor en Ciencia Política y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk, analizó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la posibilidad de intervenir o influir en el futuro de Cuba.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico señaló que la situación interna de la isla podría abrir espacio para cambios en su relación con Washington. “La situación es suficientemente grave para que Miguel Díaz-Canel (presidente de Cuba) esté buscando alguna salida”, afirmó.

Funk explicó que la economía cubana enfrenta dificultades estructurales que se han agravado en los últimos años. Según indicó, estos problemas ya existían antes del debilitamiento del apoyo que el país recibía desde Venezuela.

“La economía cubana tenía serios problemas internos, económicos, problemas de salud, en fin, y eso solamente ha ido empeorando”, señaló.

En ese contexto, el académico sostuvo que el ejemplo reciente de Venezuela podría estar influyendo en la estrategia de Estados Unidos. “Trump salió con la idea de que tiene la capacidad de implementar cambios en otros países también”, afirmó.

A su juicio, un eventual cambio en Cuba no necesariamente implicaría una transición inmediata hacia una democracia liberal. “Es muy posible que Cuba sea algo parecido”, señaló.

El académico explicó que el escenario más probable sería un régimen dispuesto a negociar con Estados Unidos. “Un régimen más dispuesto a entenderse con Estados Unidos a cambio del influjo de dólares”, afirmó.

En ese contexto, Funk sostuvo que la isla podría transformarse en un aliado político de Washington. “Que en el fondo Cuba se convierta en un país cliente de Estados Unidos, de la misma forma que ha sido un país cliente de Venezuela”, indicó.

El académico agregó que, a diferencia de otros países de la región, Cuba no cuenta con grandes recursos naturales que ofrecer. Sin embargo, planteó que el valor estratégico para Estados Unidos podría ser principalmente político. “Lo que tiene que ofrecer, que no es poco, es un tremendo triunfo político”, señaló.

Funk explicó que el conflicto entre Cuba y Estados Unidos ha sido un tema político relevante durante décadas. Según indicó, un cambio en la relación bilateral podría representar un logro significativo para la política exterior estadounidense. “Cuba lleva casi 70 años siendo un problema político para Estados Unidos”, afirmó.

Finalmente, el académico sostuvo que uno de los factores clave para un eventual cambio será la reacción interna dentro de Cuba. En particular, mencionó el rol de las Fuerzas Armadas y el apoyo político que mantenga el gobierno de Miguel Díaz-Canel.