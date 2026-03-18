Ministro García Ruminot advierte medidas “muy dolorosas” por crisis fiscal y cambios al Mepco

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, advirtió que la situación fiscal del país obligará al gobierno a adoptar medidas de ajuste, adelantando cambios al Mepco y posibles impactos en las familias.

El secretario de Estado sostuvo que el escenario económico es complejo, señalando que “todos sabemos que hemos recibido el gobierno con muy pocos ahorros, con un gran déficit fiscal y ello va a obligar a tomar medidas que van a ser para muchas familias, lo más probable que muy, muy dolorosas, que van a afectar mucho”.

En ese contexto, planteó que el Mepco representa un “problema” debido al alza del petróleo y la dependencia de importaciones, advirtiendo además que cualquier cambio tendrá efectos en otros precios, ya que “va a tener también una repercusión importante (en los precios en otras áreas), significativa, así que mayor razón para que el ministro de Hacienda esté muy de cabeza, digamos, buscando la mejor alternativa”.

En entrevista con Tele13 Radio, García adelantó que “el ministro de Hacienda está trabajando en una propuesta para presentarla en las próximas horas o en los próximos días al país”, agregando que “a mí me parece que va a ser una propuesta mucho más equilibrada, pero es el ministro de Hacienda quien debe hacer los anuncios una vez que termine los análisis y termine los estudios”.

Asimismo, recalcó que la respuesta del Ejecutivo buscará mitigar impactos sociales, indicando que las medidas se adoptarán con “la mayor conciencia social, buscando también que los efectos sean los menores posibles. En eso está trabajando intensamente el ministro de Hacienda”, junto con subrayar que “(el Mepco) es un problema con el que no contábamos evidentemente, es un problema emergente y como gobierno, como responsables de la administración del Estado, tenemos la obligación de hacernos cargo y de plantearnos ante la ciudadanía con la mayor sinceridad, buscando siempre proteger a los sectores más modestos”.

Más tarde, en un evento en Icare, el ministro insistió en la urgencia de una definición, señalando que la propuesta “debiera resolverse pronto, en los próximos días o a más tardar a comienzos de la próxima semana, porque no podemos seguir absorbiendo estos costos por mucho tiempo”, advirtiendo además que “no podemos dejar pasar mucho tiempo, esto tiene que ser rápido, porque cada día significa del orden de US$50 millones, y si el petróleo sigue subiendo, es más dinero todavía que hoy no tenemos”.

En esa línea, precisó que “no necesariamente se va a eliminar el Mepco, hay que esperar la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda, que busca ser equilibrada y menos gravosa para la ciudadanía”.

El secretario de Estado también abordó el proyecto de secreto bancario, planteando que su levantamiento debe contar con autorización judicial, y cuestionó el financiamiento del proyecto de sala cuna, afirmando que “ese proyecto no está debidamente financiado”, advirtiendo que “no es banal, cuando tenemos esta situación de alto desempleo y de alta informalidad en la economía, seguir agregando costos laborales”.

García sostuvo que “el fisco no está en condiciones de asumir ese mayor costo porque ni siquiera sabemos cuánto puede llegar a ser”, agregando que “a lo mejor la cobertura de sala cuna va a tener que ser un poco inferior en los primeros meses, pero lo que no podemos hacer es seguir sacando proyectos desfinanciados”.