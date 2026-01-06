José Antonio Kast confirma al empresariado que Jorge Quiroz será su ministro de Hacienda

José Antonio Kast decidió despejar una de las incógnitas más comentadas de la antesala de su gobierno y lo hizo frente a un público clave: el gran empresariado.

En una reunión a puertas cerradas con el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el Presidente electo les adelantó que Jorge Quiroz será su ministro de Hacienda, según consignó Diario Financiero, citando a asistentes al encuentro realizado en la sede de la Oficina del Presidente Electo (OPE), en calle La Gloria, en Las Condes.

La cita partió puntual a las nueve de la mañana y se extendió por cerca de dos horas. Hasta ahí llegaron los presidentes de las seis ramas de la CPC, encabezados por Susana Jiménez, para plantear lo que consideran urgente en los primeros meses del nuevo gobierno: mayor competencia tributaria, destrabar la inversión y acelerar la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Antes de entrar en ese detalle, sin embargo, Kast transparentó la decisión que venía tomando forma hace semanas: Quiroz será el hombre fuerte de Teatinos 120.

Con eso, el economista de la Universidad de Chile y doctor en Economía por Duke terminó imponiéndose en la carrera subterránea por Hacienda, dejando atrás al actual viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, quien hasta hace poco aparecía como una carta para liderar la billetera fiscal. No obstante, aunque en los últimos días esa alternativa ha perdido fuerza, la posibilidad de que Daza asuma como un “triministro” de Economía, Minería y Energía aún se mantiene sobre la mesa.

“Sería un disparo en los pies”

Cabe mencionar que el diputado electo y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, había advertido días antes que “sería un disparo en los pies” nombrar a Jorge Quiroz como ministro, aludiendo a eventuales reproches éticos por antecedentes previos del economista, aunque recalcó que la decisión es una atribución exclusiva del Presidente electo. Más tarde, sin embargo, Cretton moderó el tono y aseguró que los ministros que designe Kast contarán con el respaldo de la UDI, subrayando que la prioridad es que al próximo gobierno le vaya bien.

Y es que el nombre no está exento de ruido político. Quiroz ha sido cuestionado —especialmente durante la carrera presidencial— por su vinculación pasada con los casos de colusión de los pollos y las farmacias, además de reconocer una condena por manejo en estado de ebriedad en 2014. Pese a ello, Kast ya había marcado posición al entregarle públicamente su respaldo durante la campaña.

La confirmación ante la CPC se suma a otras señales que apuntan a que el diseño del gabinete entra en su recta final. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, adelantó que la nómina completa se dará a conocer el 20 de enero, y mencionó como nombres ya visibles a Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje. Aunque sin cargos confirmados, en el oficialismo se comenta que Alvarado podría llegar a Interior o Segpres; Arrau a Obras Públicas; y Poduje a Vivienda.

Quiroz en la reunión

Quiroz llegó a la reunión no solo como asesor económico, sino ya como ministro designado, según relataron quienes estuvieron presentes en la OPE. A sus 63 años —64 en abril—, el economista suma casi tres décadas como consultor privado y un volumen poco habitual de trabajo: él mismo calculó en julio pasado haber elaborado cerca de 1.500 informes. Ese conocimiento transversal de múltiples industrias es visto como una fortaleza, aunque también abre flancos por eventuales conflictos de interés.

Tras el anuncio, los gremios pasaron a exponer sus preocupaciones sectoriales. La Sofofa puso sobre la mesa la necesidad de mejorar el Sistema de Evaluación Ambiental, apuntando a acotar administrativamente la intervención de otros órganos del Estado solo a materias de su competencia ambiental. La Cámara Nacional de Comercio, en tanto, subrayó la urgencia de combatir el comercio ilícito, permitir la destrucción anticipada de mercadería incautada y perfeccionar la ley de pago a 30 días.

Al término del encuentro, Susana Jiménez destacó el tono del diálogo. “Fue una oportunidad para conversar sobre las medidas más urgentes para impulsar un mayor crecimiento económico. Eso genera bienestar, oportunidades y empleo”, señaló, agregando que varias de las propuestas planteadas calzan con la agenda que ha venido delineando Kast.

Por ahora, el Presidente electo ya dejó clara su primera gran definición económica. Y lo hizo sin comunicados ni ceremonias, sino mirándole a los empresarios a los ojos y diciéndoles, derechamente, quién manejará la billetera fiscal a partir de marzo.