Gobierno bajo presión: senadora Núñez admite que precio del combustible es el gran desafío de Kast

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que la definición del gobierno respecto al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) se perfila como uno de los primeros desafíos políticos y económicos de la administración del Presidente José Antonio Kast.

La parlamentaria abordó el tema en medio del debate generado por la revisión del mecanismo, que podría derivar en cambios al sistema utilizado para amortiguar las variaciones en el precio de los combustibles. “Sí, porque estamos hablando de un eventual proyecto y de una herramienta que, en medio del alto costo fiscal que implica, no da abasto”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Según explicó, el contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente ha presionado al alza el valor del petróleo, lo que aumenta el costo de mantener el actual esquema de estabilización. Núñez sostuvo que la discusión en torno al Mepco podría comenzar a tramitarse en el Congreso durante los próximos días.

Aunque aún no se conocen los detalles de la propuesta del Ejecutivo, la senadora indicó que la alternativa más probable sería introducir modificaciones al mecanismo.

“Lo más probable es que sea un ajuste”, afirmó, aunque recalcó que el gobierno aún se encuentra evaluando cómo presentar el proyecto.

La presidenta del Senado señaló que desde el Congreso han planteado al Ejecutivo la necesidad de considerar el impacto que cualquier cambio podría tener en el costo de vida.

“Como representantes de la ciudadanía, le pedimos que cualquier ajuste tenga como cuestión principal que se afecte lo menos posible el valor del transporte público o directamente este aumento que sufrirían los combustibles”, afirmó.

La parlamentaria también hizo referencia al elevado costo fiscal que implica el funcionamiento actual del mecanismo. Según indicó, el ministro de Hacienda ha advertido que el Mepco representa un gasto cercano a los 200 millones de dólares por semana.

En ese sentido, Núñez planteó que esos recursos también podrían destinarse a otras necesidades del Estado. “Cuando el ministro de Hacienda dice que se gastan 200 millones de dólares por semana, también hay recursos que evidentemente podrían ir a otros fines”, sostuvo.

La senadora agregó que el debate debe considerar tanto el impacto en los precios de los combustibles como las implicancias para el presupuesto público. Por ello, insistió en que el Congreso buscará que cualquier modificación al mecanismo tenga el menor efecto posible en el bolsillo de las personas. “Nos vamos a poner en la discusión legislativa en el plano de que se afecte lo menos posible”, indicó.

Sin embargo, también coincidió con el diagnóstico del Ejecutivo respecto a la necesidad de tomar decisiones en el corto plazo. “Hay que actuar con urgencia, hay que actuar con decisión”, concluyó.