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Gobierno retira de Contraloría contrato para estudio del tren Valparaíso-Santiago Lo+leído Foto: AgenciaUNO

Gobierno retira de Contraloría contrato para estudio del tren Valparaíso-Santiago

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La administración de José Antonio Kast sacó de Contraloría la adjudicación del estudio ferroviario, pese a que el proceso estaba en su fase final. La decisión se da en medio de cuestionamientos a la viabilidad del proyecto desde autoridades regionales.

  • El Gobierno retiró de la Contraloría el contrato que adjudicaba la consultoría para el proyecto ferroviario Valparaíso–Santiago, iniciativa impulsada en la administración anterior.
  • La decisión se concretó el 17 de marzo, durante la primera semana del gobierno de José Antonio Kast, mediante una gestión del director general de Concesiones (s), Claudio Soto.
  • El contrato —por más de $15 mil millones— estaba en etapa final de toma de razón, tras haber sido ingresado el 27 de enero de 2026.
  • La licitación había sido adjudicada al consorcio WSP–INECO en una segunda convocatoria, luego de que el primer proceso fuera declarado desierto.
  • El retiro se produce en un contexto de cuestionamientos a la viabilidad del proyecto, incluidos dichos del delegado presidencial Manuel Millones, quien puso en duda su factibilidad días antes de la decisión.

Este es un resumen de la nota original: revisa aquí el artículo completo

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