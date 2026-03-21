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Gobierno retira de Contraloría contrato para estudio del tren Valparaíso-Santiago
La administración de José Antonio Kast sacó de Contraloría la adjudicación del estudio ferroviario, pese a que el proceso estaba en su fase final. La decisión se da en medio de cuestionamientos a la viabilidad del proyecto desde autoridades regionales.
- El Gobierno retiró de la Contraloría el contrato que adjudicaba la consultoría para el proyecto ferroviario Valparaíso–Santiago, iniciativa impulsada en la administración anterior.
- La decisión se concretó el 17 de marzo, durante la primera semana del gobierno de José Antonio Kast, mediante una gestión del director general de Concesiones (s), Claudio Soto.
- El contrato —por más de $15 mil millones— estaba en etapa final de toma de razón, tras haber sido ingresado el 27 de enero de 2026.
- La licitación había sido adjudicada al consorcio WSP–INECO en una segunda convocatoria, luego de que el primer proceso fuera declarado desierto.
- El retiro se produce en un contexto de cuestionamientos a la viabilidad del proyecto, incluidos dichos del delegado presidencial Manuel Millones, quien puso en duda su factibilidad días antes de la decisión.
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