Gobierno retira de Contraloría contrato para estudio del tren Valparaíso-Santiago

La administración de José Antonio Kast sacó de Contraloría la adjudicación del estudio ferroviario, pese a que el proceso estaba en su fase final. La decisión se da en medio de cuestionamientos a la viabilidad del proyecto desde autoridades regionales.

El Gobierno retiró de la Contraloría el contrato que adjudicaba la consultoría para el proyecto ferroviario Valparaíso–Santiago, iniciativa impulsada en la administración anterior.

La decisión se concretó el 17 de marzo, durante la primera semana del gobierno de José Antonio Kast, mediante una gestión del director general de Concesiones (s), Claudio Soto.

El contrato —por más de $15 mil millones— estaba en etapa final de toma de razón, tras haber sido ingresado el 27 de enero de 2026.

La licitación había sido adjudicada al consorcio WSP–INECO en una segunda convocatoria, luego de que el primer proceso fuera declarado desierto.

El retiro se produce en un contexto de cuestionamientos a la viabilidad del proyecto, incluidos dichos del delegado presidencial Manuel Millones, quien puso en duda su factibilidad días antes de la decisión. Este es un resumen de la nota original: revisa aquí el artículo completo