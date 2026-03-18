Gobierno retira de Contraloría contrato para estudio del tren Valparaíso-Santiago

El Gobierno retiró de Contraloría el contrato que adjudicaba el estudio del tren Valparaíso-Santiago, en medio de cuestionamientos a la iniciativa desde autoridades regionales.

En su primera semana, la administración del Presidente José Antonio Kast concretó el retiro del contrato que adjudicaba la consultoría para el desarrollo del proyecto ferroviario Valparaíso-Santiago, iniciativa impulsada durante el gobierno anterior.

La medida fue ejecutada el 17 de marzo por el director general de Concesiones (s), Claudio Soto, quien retiró la resolución que adjudicaba la licitación para el estudio integral del proyecto, cuyo presupuesto superaba los $15 mil millones y que ya se encontraba en la fase final de revisión en Contraloría.

El contrato había sido ingresado para su toma de razón el 27 de enero de 2026 y contemplaba un “estudio integral que aborde todas las materias involucradas para la definición de un trazado que cumpla con los objetivos definidos para el proyecto”, según antecedentes del proceso.

La licitación había sido adjudicada al CONSORCIO WSP – INECO, mientras que otras seis ofertas fueron desestimadas en el proceso, correspondiente a la segunda convocatoria impulsada por la administración de Gabriel Boric tras un primer llamado declarado desierto.

El proyecto consideraba un trazado de 172 kilómetros que conectaría en una hora y media Viña del Mar con Quinta Normal, pasando por localidades como Batuco, Til Til, Llay Llay, La Calera y Limache.

Pese a este avance, el lunes previo al retiro del contrato, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, cuestionó la viabilidad de la iniciativa al señalar en Radio Digital que “no le veo mucho futuro” y que “cualquier proyecto que esté sobre una hora y media es inviable”, sin mencionar que el proceso administrativo ya estaba siendo revertido.

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