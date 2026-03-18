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Gobierno retira de Contraloría contrato para estudio del tren Valparaíso-Santiago PAÍS Archivo Referencial

Gobierno retira de Contraloría contrato para estudio del tren Valparaíso-Santiago

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Francisca Mayorga Calaf
Por : Francisca Mayorga Calaf Periodista y editora del newsletter Aquí Valparaíso de El Mostrador
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La administración de Kast sacó de Contraloría la adjudicación del estudio ferroviario, pese a que el proceso estaba en su fase final. La decisión se da en medio de cuestionamientos a la viabilidad del proyecto desde autoridades regionales.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno retiró de Contraloría el contrato que adjudicaba el estudio del tren Valparaíso-Santiago, cuando el proceso estaba en su etapa final. La decisión fue ejecutada por la Dirección General de Concesiones el 17 de marzo. El proyecto, impulsado en la administración anterior, contemplaba un trazado de 172 kilómetros entre Viña del Mar y Santiago. Días antes, el delegado Manuel Millones había cuestionado la iniciativa, afirmando que “no le veo mucho futuro” y que “cualquier proyecto que esté sobre una hora y media es inviable”.
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El Gobierno retiró de Contraloría el contrato que adjudicaba el estudio del tren Valparaíso-Santiago, en medio de cuestionamientos a la iniciativa desde autoridades regionales.

En su primera semana, la administración del Presidente José Antonio Kast concretó el retiro del contrato que adjudicaba la consultoría para el desarrollo del proyecto ferroviario Valparaíso-Santiago, iniciativa impulsada durante el gobierno anterior.

La medida fue ejecutada el 17 de marzo por el director general de Concesiones (s), Claudio Soto, quien retiró la resolución que adjudicaba la licitación para el estudio integral del proyecto, cuyo presupuesto superaba los $15 mil millones y que ya se encontraba en la fase final de revisión en Contraloría.

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El contrato había sido ingresado para su toma de razón el 27 de enero de 2026 y contemplaba un “estudio integral que aborde todas las materias involucradas para la definición de un trazado que cumpla con los objetivos definidos para el proyecto”, según antecedentes del proceso.

La licitación había sido adjudicada al CONSORCIO WSP – INECO, mientras que otras seis ofertas fueron desestimadas en el proceso, correspondiente a la segunda convocatoria impulsada por la administración de Gabriel Boric tras un primer llamado declarado desierto.

El proyecto consideraba un trazado de 172 kilómetros que conectaría en una hora y media Viña del Mar con Quinta Normal, pasando por localidades como Batuco, Til Til, Llay Llay, La Calera y Limache.

Pese a este avance, el lunes previo al retiro del contrato, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, cuestionó la viabilidad de la iniciativa al señalar en Radio Digital que “no le veo mucho futuro” y que “cualquier proyecto que esté sobre una hora y media es inviable”, sin mencionar que el proceso administrativo ya estaba siendo revertido.

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