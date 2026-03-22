Chile Vamos muestra los dientes: ultimátum tensiona al “Gobierno de emergencia”

“Todo tiene un límite”, afirman con sigilo en los pasillos del Congreso algunos miembros de la UDI y RN. Son varios los factores que han colmado la paciencia de algunos en Chile Vamos: poca consideración en nombramientos, demora en repartición de seremis, escasa información sobre el alza de combustibles y también de los planes de reconstrucción habitacional.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, fue la primera en mostrar los colmillos, enviando un mensaje político a La Moneda al anunciar una inédita interpelación oficialista contra los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Vivienda, Iván Poduje. “Un baño de realidad”, dicen, respecto a la situación fiscal y habitacional del país.

Las discrepancias apuntan también a la “falta de prolijidad” en la instalación del Gobierno en regiones. Weisse, por ejemplo, no ha tenido pelos en la lengua para calificar como una movida “poco coherente” la designación de Pedro Marileo en Arauco. “¿Cómo nombras a alguien con un historial de ataques a Carabineros y defensa de la plurinacionalidad?”, se preguntan en la bancada, sin encontrar respuesta.

Pero hay más: la UDI está molesta por la demora en la designación de seremis y jefes de servicio. Sienten que los independientes y republicanos se están comiendo todo el pastel, mientras figuras con experiencia –como Luz Ebensperger o Francisco Chahuán– siguen en el limbo esperando un decreto. Tampoco cayó bien en RN que el Presidente Kast no apoyara a Paulina Núñez para presidir el Senado.

Las críticas suman y siguen. Mientras en Hacienda juegan a ser los “chicos duros” y el ministro Quiroz dice en seminarios que “no es su rol ser simpático”, hay quienes ponen la voz de cautela, señalando que en la calle la gente pregunta qué hará el “Gobierno de emergencia” cuando la parafina bordee los 1.500 pesos. De vuelta, se escuchan grillos.

La crítica oficialista es ruda: “Todavía no conocemos cuál es la propuesta del Gobierno” para enfrentar el alza de combustibles. Weisse ha sido clara: el estilo de Quiroz, “muy riguroso en no intervenir mercados”, puede ser desastroso si no se equilibra con el bolsillo de los electores.

Lo más revelador, sin embargo, estuvo tras bambalinas. Las subsecretarías de Hacienda y Vivienda pasaron días llamando a los parlamentarios de Chile Vamos buscando bajar la interpelación, pero no obtuvieron respuesta. La conclusión es de manual: cuando tus propios aliados dejan de contestarte el teléfono y prefieren llevarte al banquillo, es porque el “Gobierno de emergencia” corre el riesgo de un zafarrancho antes de zarpar.