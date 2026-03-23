Caso Bruma: Decretan arraigo nacional para tripulantes del Cobra y Blumar queda sin cautelares

El Juzgado de Garantía de Coronel decretó este lunes las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para los tres imputados en el denominado caso Bruma, quienes fueron formalizados por su presunta responsabilidad en la muerte de siete pescadores tras el naufragio de la lancha ocurrido en 2025.

Durante la audiencia, el Ministerio Público había solicitado medidas más intensas, como arresto domiciliario nocturno, en el marco de la investigación por cuasidelito de homicidio. Sin embargo, el tribunal optó por cautelares de menor intensidad, considerando los antecedentes expuestos en la formalización.

En tanto, para la empresa Blumar, dueña de la nave “Cobra”, no se dictó ninguna medida cautelar.

Los imputados corresponden a tripulantes del buque pesquero “Cobra”, nave que habría colisionado con la lancha “Bruma” frente a las costas de la Región del Biobío, provocando su hundimiento y la desaparición de sus siete ocupantes.