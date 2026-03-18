Caso Bruma: Fiscalía imputa homicidio culposo al capitán del Cobra y otros dos tripulantes

A las 9:00 horas de este miércoles comenzó en el Juzgado de Garantía de Coronel la audiencia de formalización contra tres tripulantes de la embarcación pesquera Cobra, en el marco de la investigación por el hundimiento de la lancha bacalera Bruma.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, imputó al capitán Roberto Mansilla, además de un piloto y un vigía, por el delito de homicidio culposo reiterado.

El caso se remonta a la madrugada del 30 de marzo de 2025, cuando la embarcación industrial Cobra colisionó con la lancha artesanal Bruma frente a la isla Santa María, en la Región del Biobío.

El impacto provocó el naufragio de la lancha y la muerte de sus siete tripulantes, todos pescadores artesanales.

La audiencia de formalización se desarrolla en medio de diferencias entre querellantes y la Fiscalía respecto de la calificación jurídica del caso. Mientras representantes de las familias de las víctimas han sostenido que los hechos deberían investigarse como homicidio, el Ministerio Público avanzó con la formalización por cuasidelito de homicidio.

En la antesala de la audiencia, el abogado querellante Rafael Poblete adelantó que solicitarán medidas también contra la empresa Blumar, propietaria del pesquero Cobra. “Respecto de la persona jurídica Blumar, vamos a solicitar las máximas medidas. La máxima medida es el nombramiento de un interventor”, afirmó.

El jurista también acusó un alto nivel de negligencia en los hechos investigados. “El nivel de negligencia que se cometió al no supervisar lo que ocurrió en alta mar es incalificable”, sostuvo.

Respecto de las medidas cautelares para los imputados, Poblete indicó que existe la expectativa de solicitar prisión preventiva, aunque reconoció que se trata de un caso jurídicamente complejo.

La audiencia de formalización continúa en desarrollo y contempla recesos cada 90 minutos. Se prevé que la diligencia se extienda hasta este jueves, jornada en la que el Ministerio Público detallará las medidas cautelares que solicitará para los imputados.

La formalización ocurre además en medio de nuevos antecedentes conocidos en los últimos días, como audios y mensajes entre tripulantes del Cobra en los que reconocen haber colisionado con una “lanchita”, lo que ha intensificado la presión pública y política en torno al caso.