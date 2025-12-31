Caso Bruma: Armada concluye que tripulantes del Cobra incumplieron protocolo de rescate

La Armada concluyó la investigación sumaria administrativa marítima del denominado “Caso Bruma” y determinó la responsabilidad de la tripulación del pesquero de alta mar Cobra, perteneciente a la empresa Blumar, en la colisión que provocó el hundimiento de la embarcación artesanal Bruma y la desaparición de sus siete tripulantes el pasado 30 de marzo frente a Constitución.

Según los peritajes y registros de cámaras, la Bruma se encontraba fondeada, debidamente señalizada y plenamente visible al momento del impacto. La investigación estableció que el pesquero Cobra “debió haber advertido la presencia de la pequeña embarcación y evitado el choque”.

Uno de los puntos más relevantes del informe es que la tripulación del Cobra reconoció haber percibido un golpe anormal, pero no activó el protocolo de rescate internacional ni efectuó la maniobra de retorno al punto de colisión para buscar sobrevivientes.

La resolución señala que los tripulantes “haber percibido un ruido o golpe anormal, realizando, en tal sentido, acciones de verificación durante un corto periodo de tiempo, descartando sin más la ocurrencia del hecho investigado”.

La autoridad marítima ratificó que: “El pesquero de cerco Cobra colisionó a la lancha Bruma mientras se encontraba fondeada y reglamentariamente señalizada, lo que provocó su hundimiento y la desaparición de sus siete tripulantes, lo que quedó debidamente acreditado (…)”.

Sanciones definitivas

La Armada rechazó el recurso de reconsideración presentado por la defensa de los tripulantes y dejó firmes las sanciones: cancelación de por vida de la licencia del patrón del Cobra, Roberto Mansilla, por “negligente desempeño” y por no exigir el cumplimiento de la normativa de navegación y sanciones gravísimas para otros dos tripulantes, con cancelaciones temporales de permisos.

La resolución precisa además que se infringió el artículo 112 de la Ley de Navegación, que obliga a prestar auxilio tras una colisión.

“No prestaron la debida ayuda después de la colisión a la embarcación Bruma y (…) infringieron el artículo 112 de la ley de navegación”, afirma el documento.

Acciones penales en curso

El abogado de las familias de las víctimas, Rafael Poblete, destacó el carácter definitivo de la resolución: “Esta resolución (…) no es susceptible de recurso alguno y establece categóricamente que la defensa reconoció la colisión y que no prestaron la debida ayuda”.

El jurista adelantó además que se buscará responsabilidad penal: “Vamos a perseguir responsabilidad penal por omisión de auxilio (…) por el delito de homicidio por omisión de auxilio, no solo al capitán, sino también a los demás tripulantes que percibieron el impacto y no retornaron al punto”.