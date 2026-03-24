Control de Temucuicui y Estado de Excepción marcan antesala de visita presidencial a La Araucanía

En paralelo a su primera gira a La Araucanía, programada para este martes, el Presidente José Antonio Kast enviará al Congreso la solicitud para renovar el Estado de Excepción en la macrozona sur. La medida –que se ha mantenido de manera casi ininterrumpida desde octubre de 2021– se perfila como su primer desafío en esta materia, en un contexto marcado por cuestionamientos de los sectores de la oposición.

Si bien desde el Ejecutivo sostienen que no está en discusión la solicitud de renovación, debido a que las condiciones no permiten prescindir del apoyo de las Fuerzas Armadas, el objetivo sería terminar con su despliegue permanente y retirar paulatinamente la presencia militar.

En ese sentido, las dudas apuntan a cuáles serán las medidas que implementará el Gobierno con miras a terminar con el Estado de Excepción Constitucional. Iniciativas que –según lo señalado en campaña– podrían apuntar a aumentar los controles mixtos de la policía y el Ejército, reforzar el trabajo de inteligencia e, incluso, puntos fijos de fiscalización para restituir la libre circulación en comunidades como Temucuicui.

El pasado viernes 13 de marzo, el delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, reveló que el Ejecutivo está preparando decretos para la región. Si bien no entregó detalles de las iniciativas, afirmó que irían en línea con lo que se ha hecho en el norte del país.



“Va a haber anuncios para La Araucanía, que es una de las regiones a las cuales el Presidente le ha destinado especial preocupación. Nosotros vamos a sumarnos a partir de los pilares del programa de Gobierno para poder ejecutar aquellas acciones”, dijo la autoridad.



Asimismo, el senador por la zona, Rodolfo Carter, afirmó que el Mandatario no está en condiciones de terminar con el Estado de Excepción, pero que el “horizonte” es que, al concluir el Gobierno, este ya no se siga implementando.



El exalcalde además acusó una serie de hechos que siguen ocurriendo en la anomalía del territorio. “Hay personas con nombre y apellido que son parte de los grupos más peligrosos que se pasean –particularmente en Malleco– a plena luz del día, y no han sido capturados, no ha habido una desarticulación real de los grupos de terror”, sostuvo.

En esa línea, en conversación con Radio Infinita, Carter señaló que el Primer Mandatario hará anuncios importantes que implicarán un “cambio en la política pública” en La Araucanía. “No vamos a terminar militarizando, esa no es la decisión, (…), vamos a hacer cumplir la ley”.

“Y cuándo va a ir terminando (el Estado de Excepción), no será por una decisión política, sino por un hecho real: cuando los grupos estén desarticulados y los números de verdad desaparezcan, no tanto en la cantidad de incidentes, sino que la violencia. Hoy día tenemos grupos armados, con material de guerra, que siguen cortando el tránsito en la Ruta 5, quemando vehículos y baleando gente. Mientras siga ocurriendo eso, no se ha cumplido la misión”, sentenció.

Cabe mencionar que durante su campaña presidencial el Jefe de Estado propuso el plan “Araucanía Libre”, donde comprometió “todas las herramientas constitucionales, legales y administrativas para erradicar el terrorismo de la región”; una recuperación territorial integral; reparación para las víctimas del terrorismo, indemnización y protección de testigos; un plan público-privado para levantar cuarteles, postas, escuelas y centros comunitarios, reconstruir los caminos, entre otras cosas. Además de impulsar el desarrollo agrícola de la región.

Antesala de la visita

Por otro lado, en medio del plan de ajuste fiscal anunciado a pocos días de asumir, el Gobierno ordenó suprimir la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, decisión que ya genera cuestionamientos por sus posibles efectos en la tramitación de tierras en comunidades originarias.

La medida quedó oficializada en la resolución exenta N° 386, fechada el 19 de marzo, donde se establece que la eliminación responde a una reestructuración interna instruida por el Ministerio de Hacienda.

Junto con lo anterior, el Gobierno removió de su cargo al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Morales Marileo, quien fue desvinculado en el marco de la facultad legal que tiene el Presidente de nombrar directamente, sin concurso de Alta Dirección Pública, hasta 12 jefes de servicio durante los primeros tres meses.



Morales reconoció que su perfil político e ideológico no era compatible con la nueva administración, por lo que no cuestionó su salida. “Al día siguiente, me solicitaron retirar tres carpetas de Contraloría con procesos de compra de tierras que habíamos ingresado entre enero y marzo de este año, instrucción que me negué a cumplir, dado que la misión de Conadi es un mandato legal”, reveló al medio El Austral.

Tal contexto ha puesto en alerta a sectores de la oposición, quienes apelan a una estrategia integral en La Araucanía y no a un desmantelamiento de la institucionalidad o acotar el marco de acción a la militarización de la zona.

Cabe recordar que en campaña el Presidente José Antonio Kast adelantó que parte de las medidas apuntarían a restituir la libre circulación en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla, plan que incluiría aumentar controles fijos en las entradas de dicho territorio, fiscalizaciones para evitar el ingreso de armas y reforzar el aparato de inteligencia.

“Decirles a las personas en Temucuicui que, si el Estado no entra, ellos tampoco salen. (…) Usted cierra la puerta y pone un checkpoint a cualquier persona, en cualquier camino, en cualquier ruta regular o irregular a Temucuicui, y si usted sale, lo vamos a revisar. Si alguien quiere salir con armas de ese lugar, no lo va a hacer, y se va a ir preso”, afirmó el Mandatario en el debate Archi.

“La respuesta no puede ser solo discutir si se militariza”

De manera transversal, desde el Congreso comparten la necesidad de desescalar el Estado de Excepción permanente en la macrozona sur. Sin embargo, oficialismo y oposición difieren en estrategias y celeridad de las medidas que vayan a ser implementadas por el Ejecutivo.

“La expectativa es que este Gobierno va a comenzar un proceso que hasta ahora no se ha comenzado, esto es, levantar información para poder tener la precisión de exactamente en qué condiciones encontramos (en materia de seguridad), para entonces poder determinar cuáles de las distintas estrategias que se están barajando son las apropiadas para enfrentar la realidad de La Araucanía. Esta información tiene que ser actualizada, entiendo que en eso se está y se va a trabajar un tiempo”, dijo el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert.

Asimismo, el parlamentario señaló que es importante que el Ejecutivo “se tome todo el tiempo necesario para levantar esa información y evitar acciones sin tener claridad” de lo que está pasando en la macrozona sur. “Por tanto, la visita es positiva, creo que es el comienzo y una muestra de que el Gobierno va a destinar esfuerzos y ocupación”, agregó.

Por otro lado, el diputado PPD y exdelegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, apuntó a la urgencia de una estrategia más integral en términos de seguridad, que –por ejemplo– busque “fortalecer la inteligencia, incluyendo el trabajo de Gendarmería, mejorar la coordinación con los sectores productivos y desplegar desarrollo económico real que les quite base de apoyo a grupos delictuales”.

“Aquí hay que decir las cosas como son, en La Araucanía no solo estamos frente a un conflicto, estamos frente al crimen organizado que se aprovecha de la ruralidad y de los vacíos del Estado para operar con impunidad. Por eso la respuesta no puede ser solo discutir si se militariza o no, si hay o no Estado de Excepción. Se necesita una estrategia integral, acotar el Estado de Excepción en zonas críticas y rutas específicas”, indicó Montalva a El Mostrador.