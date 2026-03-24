Jara y alza de combustibles: Gobierno “está apagando incendio con bencina” y pide que “recapaciten”

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) reaccionó este martes al anuncio del Gobierno respecto de la fuerte alza que tendrán los combustibles desde este jueves, medida que impactará directamente en el costo de las gasolinas y el diésel en todo el país.

El incremento fue confirmado por el Ministerio de Hacienda y contempla aumentos que fluctúan entre $370 y $580 por litro, en medio de los cambios administrativos al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y el alza internacional del petróleo.

A través de su cuenta en la red social X, Jara cuestionó la decisión del Ejecutivo y advirtió que el impacto recaerá principalmente en los hogares. “El gobierno está apagando el incendio con bencina”, escribió la exsecretaria de Estado al referirse al aumento anunciado.

En la misma publicación, la exministra criticó las prioridades económicas del Ejecutivo, señalando que mientras se argumenta falta de recursos para enfrentar el impacto social de la medida, se plantean otras modificaciones tributarias.

“Dice ‘no hay plata’ para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país”, sostuvo.

Finalmente, Jara llamó al Gobierno a reconsiderar la decisión antes de que entre en vigencia el alza en los combustibles.

“Recapaciten. Aún es tiempo”, concluyó.

El gobierno está apagando el incendio con bencina. Dice “no hay plata” para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país. Recapaciten. Aún es tiempo. — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) March 24, 2026