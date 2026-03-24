Jorge Hermann y alza de combustibles: “Podría haber sido paulatina, evitando shock para el bolsillo”

El economista Jorge Hermann, exjefe de la División de Estudios del Ministerio de Economía del gobierno de Sebastián Piñera I, cuestionó la forma en que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast implementó el alza de los combustibles que comenzará a regir esta semana, señalando que el ajuste pudo haberse aplicado de manera gradual.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sostuvo que el incremento pudo haberse distribuido en varias semanas para amortiguar su impacto. “Incluso con las arcas fiscales ajustadas, creo yo que el traspaso de esta alza al consumidor final se podría haber diseñado e implementado de forma más paulatina, evitando así un shock tan repentino para el bolsillo y la inflación”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El aumento anunciado por el Ejecutivo contempla un alza de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y de $580 en el diésel. Según explicó el Gobierno, la medida busca ajustar los precios internos a la evolución observada en los mercados internacionales.

Hermann planteó que el contexto fiscal limita la capacidad del Estado para seguir absorbiendo el alza del petróleo mediante subsidios. “Es de conocimiento público que el país atraviesa por una estrategia fiscal que limita la capacidad del Estado para seguir inyectando recursos en instrumentos como el que buscan contener los precios internacionales”, indicó.

Sin embargo, el economista señaló que el ajuste directo genera un impacto significativo en los consumidores. “Este shock de precio tan importante obviamente resiente en los bolsillos de los consumidores”, explicó.

A su juicio, una alternativa habría sido modificar el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) mediante un proyecto de ley que permitiera ajustes más graduales. “Era ingresar con un proyecto de ley del Mepco al Congreso de forma rápida para permitir que este traspase semana a semana las alzas internacionales”, señaló.

De esa forma, sostuvo, el aumento podría haberse aplicado de manera progresiva. “Lo que se podría haber hecho era un sinceramiento paulatino: haber subido un cierto monto esta semana, la próxima semana otro poco y después otro poco”, explicó.

Hermann agregó que una vez que el precio internacional del petróleo vuelva a niveles más estables, el mecanismo podría recuperar recursos para el Estado.

En ese sentido, planteó que el escenario energético actual es el más complejo desde la década de 1970, lo que obliga a adoptar medidas para enfrentar el impacto del aumento del crudo en la economía.