Presidente Kast pide a la ciudadanía que se manifieste “pacíficamente” por alza de combustibles

El Presidente José Antonio Kast se refirió este martes al alza de los combustibles anunciada por el Gobierno y llamó a la ciudadanía a expresar sus críticas de manera pacífica.

El Mandatario abordó el tema durante su llegada a la región de Los Lagos, en medio de las reacciones que ha generado el incremento del precio de las bencinas. “Compartimos que pueden haber manifestaciones, pero tienen que ser manifestaciones pacíficas”, afirmó.

El anuncio del Ejecutivo contempla un aumento cercano a los $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y de $580 por litro en el diésel.

Kast reconoció que se trata de una decisión difícil, pero sostuvo que el Gobierno está evaluando medidas para mitigar su impacto en distintos sectores. “Son medidas duras y lo entendemos, pero también queremos ir ayudando a las familias más vulnerables, a las personas de clase media”, señaló.

En esa línea, explicó que el Ejecutivo busca amortiguar el efecto del alza mediante acciones vinculadas al transporte público. Según indicó, el plan contempla medidas tanto para el transporte mayor, como los buses, como para el transporte colectivo menor, como taxis y colectivos.

El Presidente también señaló que el Gobierno pondrá atención en los costos asociados a la calefacción. “Ahí se va a hacer un esfuerzo adicional para mantener los precios de la parafina durante un par de meses”, afirmó.

En relación con el transporte de carga, Kast sostuvo que el Ejecutivo también trabaja en iniciativas orientadas a mejorar las condiciones del sector. Entre ellas mencionó la seguridad en las rutas y la habilitación de lugares de descanso para conductores en distintos puntos de la Ruta 5 Sur y en vías que conectan con los puertos.

El Mandatario defendió además la decisión del Gobierno frente a las críticas que han surgido por el alza de los combustibles. “No podemos comprar popularidad a costa de dinero que no tenemos, endeudándonos para después tener que pagar las consecuencias”, sostuvo.

A su juicio, el incremento responde a un contexto internacional marcado por el aumento del precio del petróleo. “Hoy día vivimos una crisis mundial que nadie esperaba (…) si vemos que el precio del barril casi duplica su valor, ¿cómo lo hacemos?”, planteó.

Kast también vinculó la situación con la condición de las finanzas públicas heredadas de la administración anterior. “Nos hemos encontrado con arcas vacías”, afirmó.

El Mandatario fue consultado además por las largas filas que se han registrado en algunas estaciones de servicio tras el anuncio del alza.

Al respecto, señaló que es comprensible que las personas intenten cargar combustible antes de la subida de precios. “Si se da el anuncio de que en un día o dos días va a subir la bencina, yo en la primera bomba que encuentre voy a cargar el tanque”, comentó.

No obstante, pidió a la ciudadanía mantener la calma y actuar con responsabilidad. “Hacer un llamado a la responsabilidad (…) cualquier disturbio que afecte el transporte público perjudica a todos los chilenos”, señaló.

Finalmente, reiteró que el Gobierno enfrenta simultáneamente un escenario internacional complejo y restricciones fiscales internas. “Hoy día enfrentamos una crisis mundial y una crisis fiscal”, concluyó.