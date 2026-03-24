Pese a molestia por alza de bencinas, gremio camionero descarta paro: “Nos quedamos en casa mejor”

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, cuestionó el alza de los combustibles anunciada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Canal 13, el dirigente gremial expresó su preocupación por el impacto que tendrá el incremento del precio del diésel en la operación del transporte de carga.

Según señaló, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se comunicó con él antes de que se hiciera público el anuncio durante la jornada.

Araya advirtió que el aumento de los costos podría afectar directamente la actividad de los transportistas. “Los camiones no van a salir a trabajar, si no tienen recursos para cargar petróleo”, afirmó.

El dirigente también calificó la medida como un fuerte impacto para el sector. “Este es un golpe bajo a nosotros”, señaló.

Pese a las críticas, Araya descartó que el gremio esté evaluando convocar a una paralización de actividades, como ha ocurrido en otras ocasiones. “No queremos hacer un paro: nos quedamos en la casa mejor”, indicó.

A su juicio, el aumento del combustible podría impedir que muchos conductores salgan a trabajar. “Ahora con esta tarifa el conductor no va a poder salir a trabajar. Esto es muy fuerte”, sostuvo.

El presidente de la CNDC también comparó el efecto de la medida con un impacto mayor al esperado. “La medida principal anunciada por Quiroz no es un balde de agua fría, es una barra de hielo”, afirmó.

Finalmente, Araya señaló que el escenario será analizado en reuniones gremiales durante los próximos días. “Van a haber reuniones en cada asociación gremial de nosotros”, explicó, adelantando que el próximo fin de semana se realizará un encuentro en San Fernando para evaluar la situación del sector.