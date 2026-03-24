Mal día para el transporte: cierran 8 estaciones de la Línea 5 del Metro por problema en tren

Metro de Santiago informó este martes el cierre de ocho estaciones de la Línea 5 tras registrarse una avería en uno de sus trenes.

La situación generó interrupciones en el servicio y afectó la frecuencia de los trenes durante la mañana.

Según informó la empresa a través de sus canales oficiales, el problema se originó por un tren con avería en la estación Carlos Valdovinos.

Inicialmente, usuarios reportaron demoras y consultas sobre posibles cortes de energía en el servicio.

Desde Metro señalaron en un primer momento que “tenemos un corte de corriente en Línea 5. Trabajamos en normalizar”. Posteriormente, la empresa confirmó el cierre de ocho estaciones del tramo afectado.

08:54 hrs. 🔴 Servicio disponible en #L5 desde Plaza de Maipú hasta Ñuble. Debido a tren con avería en estación Carlos Valdovinos. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 24, 2026

De esta forma, el servicio quedó disponible únicamente entre Plaza de Maipú y Ñuble.

Las estaciones que permanecen cerradas son Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

El incidente ocurrió durante el horario punta de la mañana, lo que provocó complicaciones para los usuarios que utilizan este trazado para desplazarse por la ciudad.

Hasta el momento, Metro no ha informado una hora estimada para la reposición total del servicio en la línea.