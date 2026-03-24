Por “inviable”: Gobierno retira apoyo a candidatura de Michelle Bachelet para la ONU

El Gobierno de Chile decidió retirar oficialmente el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir como secretaria general de las Naciones Unidas.

La determinación fue informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado, en el que se explicó que el Ejecutivo llegó a la conclusión de que las condiciones actuales del proceso hacen poco viable el éxito de la postulación.

“El Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México”, señaló Cancillería.

En el mismo documento, el Ejecutivo explicó las razones detrás de la decisión.

“Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, agregó el texto.

La Cancillería también informó que, tras esta decisión, el Estado chileno dejará de promover activamente la candidatura en instancias internacionales.

“Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”, indicó el comunicado.

No obstante, el Gobierno precisó que la decisión no implica respaldar a otros postulantes en el proceso.

“Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”, concluyó el texto.

La determinación se conoce luego de una reunión sostenida este viernes entre la exmandataria y el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

El encuentro se realizó de manera reservada y sin declaraciones públicas. Bachelet ingresó al palacio presidencial por el acceso subterráneo alrededor de las 15:00 horas y se retiró cerca de las 17:00 horas, sin realizar comentarios a la prensa.

El respaldo a la candidatura había sido impulsado originalmente por el gobierno del expresidente Gabriel Boric y contaba con el apoyo de Brasil y México.

En las últimas semanas, sin embargo, el tema había generado debate político. Desde sectores de la oposición advirtieron que negar el respaldo podría tensionar la relación con el Ejecutivo, mientras que en el oficialismo surgieron gestiones para retirar el patrocinio de Chile a la postulación.