Excancilleres critican al Gobierno por retiro de apoyo a Bachelet a la ONU: “Bochorno internacional”

Un grupo de excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores cuestionó la decisión del Gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de Naciones Unidas.

La determinación fue comunicada durante esta jornada por el Ejecutivo, que argumentó que el contexto internacional y la dispersión de candidaturas en América Latina hacen inviable el éxito de la postulación.

Tras conocerse la decisión, exautoridades diplomáticas de los gobiernos de la Concertación y de la administración de Gabriel Boric difundieron una declaración pública en la que manifestaron su respaldo a la candidatura de la exmandataria y criticaron la postura del Ejecutivo.

“Los abajo firmantes, ex Cancilleres y ex Subsecretarios de Relaciones Exteriores, expresamos nuestro decidido apoyo a la candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU). Lamentamos profundamente el retiro del apoyo oficial del Gobierno de Chile a su postulación”, señala el documento.

En la declaración, los firmantes sostienen que la candidatura de Bachelet representa una oportunidad para el país en el plano internacional.

“Respaldamos la candidatura de la expresidenta pensando en los principios, objetivos e intereses permanentes de nuestra política exterior, con sentido de Estado. La candidatura de la expresidenta es una oportunidad para Chile”, indicaron.

Asimismo, destacaron que la postulación se alinea con principios históricos de la política exterior chilena, como el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.

“La candidatura de Bachelet representa principios y continuidades de la política exterior de Chile como el multilateralismo; el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la promoción y defensa de la democracia y los DDHH”, afirmaron.

Los firmantes también destacaron la trayectoria internacional de la exmandataria, recordando su paso por Naciones Unidas como directora ejecutiva de ONU Mujeres y como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En esa línea, sostuvieron que su experiencia y prestigio internacional le otorgan posibilidades reales de competir por el cargo.

“La expresidenta tiene condiciones que hacen que su candidatura sea considerada una de las que tiene mayores posibilidades de éxito. Ella goza de un amplio prestigio y respeto internacional”, señalaron.

Finalmente, las exautoridades diplomáticas advirtieron que la decisión del Ejecutivo podría tener repercusiones para la imagen internacional del país.

“Por último, el retiro del respaldo oficial a la candidatura será un bochorno internacional”, concluye el documento.

La declaración fue firmada por los excancilleres Soledad Alvear, Mariano Fernández, Carlos Figueroa Serrano, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Alberto Van Klaveren e Ignacio Walker, y por los otrora subsecretarios Cristián Barros, Gloria de la Fuente y Edgardo Riveros.