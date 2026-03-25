Enap oficializa histórica alza de precios de los combustibles: mayor a lo anunciado y de hasta $391

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó este miércoles una histórica alza en los precios de los combustibles que comenzará a regir desde el jueves. Tras el anuncio, el consumo se multiplicó por cerca de 3 a 5 veces respecto de un día normal, generando un “shock de demanda” y aglomeraciones en las estaciones de servicio, según la Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico).

De acuerdo con su informe semanal, la empresa estatal detalló que la gasolina de 93 octanos subirá $372,2 por litro, mientras que la de 97 aumentará $391,5. En tanto, el diésel registrará un incremento de $580,3 por litro.

Con los valores recién anunciados por Enap, los precios aumentarán un 32% en el caso de la gasolina de 93 octanos, un 31% en la de 97 octanos y un 62,2% en el diésel.

El ajuste se produce luego de que el Gobierno modificara el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio del alza internacional del petróleo asociada al conflicto en Medio Oriente. Según explicó el Ejecutivo, la decisión de traspasar el aumento directamente a los consumidores responde a la estrechez fiscal y al alto costo de contener los precios, estimado en cerca de US$140 millones semanales.

Tras el anuncio, el comportamiento de los consumidores cambió de forma abrupta. Desde la Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico) indicaron que se produjo un “shock de demanda”, con miles de personas acudiendo a cargar combustible antes del alza.

“El consumo se multiplicó por cerca de 3 a 5 veces respecto de un día normal en muchas estaciones de servicio y horarios de punta, agotando en horas el inventario de reservas”, confirmaron desde el gremio.

El presidente de la asociación, Fernando Rodríguez, explicó que esta reacción generó largas filas y presión sobre la cadena de abastecimiento. Además, informaron que se reforzaron las solicitudes de suministro a ENAP, que abastece más del 80% del consumo de gasolinas en el país.

Pese a las complicaciones registradas en los últimos días, desde Adico proyectan que la situación debiera estabilizarse en las próximas horas. “A partir de este jueves se deberá normalizar el consumo y la cadena de abastecimiento”, comentaron, apuntando tanto al flujo desde ENAP como a la llegada progresiva de importaciones gestionadas antes del anuncio.

El ajuste en los precios considera un alza de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y de $580 en el diésel, lo que ha sido catalogado como uno de los incrementos más significativos en el último tiempo.