Balance de marcha contra el Gobierno: 3.500 personas, 14 detenidos y dos carabineros lesionados

Un total de 3.500 personas participaron este jueves en las manifestaciones realizadas en el centro de Santiago, convocadas en rechazo a las medidas adoptadas en los primeros días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Así lo informaron el delegado presidencial regional, Germán Codina, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, tras una reunión de monitoreo de la jornada.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, las protestas derivaron en desmanes en distintos puntos de la capital y dejaron un total de 14 personas detenidas. Según detalló Codina, tres de los aprehendidos son extranjeros y fueron arrestados por su presunta participación en agresiones a funcionarios de Carabineros.

Asimismo, se informó que dos policías resultaron con lesiones leves durante los incidentes. Codina también destacó la detención de un menor de 13 años, quien fue sorprendido manipulando fuegos artificiales, situación que calificó como “preocupante” debido al riesgo asociado.

La autoridad regional afirmó que el Gobierno enfrentará “de manera enérgica” los hechos de violencia, especialmente aquellos que afecten a las fuerzas de orden, y recalcó que el derecho a manifestación debe ejercerse con respeto a las personas y a los bienes públicos y privados.

Por su parte, Pavez sostuvo que el Ejecutivo mantiene como prioridad resguardar la tranquilidad de la población, señalando que el compromiso del Gobierno es permitir que los ciudadanos desarrollen sus actividades cotidianas con normalidad y enfrentar “cualquier tipo de contingencias” que se presenten.