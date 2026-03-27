Gobierno activa comité “Equipo Chile Sale Adelante” ante presión por el alza de combustibles

En medio de la tormenta política por el impacto por el alza en el precio de los combustibles, el gobierno del Presidente José Antonio Kast puso en marcha un comité de ministros para enfrentar la crisis del petróleo. La instancia, denominada “Equipo Chile Sale Adelante”, sesionará cada viernes con el objetivo de monitorear la situación y coordinar las respuestas del Ejecutivo.

Esta mañana se presentó al grupo, el cual está integrado por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; Interior, Claudio Alvarado; Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini; Energía, Ximena Rincón; y Transportes, Louis De Grange. Tras su primera reunión, los secretarios de Estado, excepto el titular de Hacienda, participaron en un punto de prensa en La Moneda.

Según explicó la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, el comité “está trabajando en poner como prioritarios los compromisos que rápidamente en el Congreso sacamos en los últimos días”.

Sedini respaldó las medidas adoptadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en medio de la compleja semana que enfrenta La Moneda. “No son simplemente firmar una ley, sino que el implementar medias urgentes para que les lleguen a los chilenos en señal de que estamos trabajando por cada uno de ellos”, afirmó.

También adelantó que las reuniones del comité se realizarán todos los viernes y que “si es necesario, si la contingencia, el terreno y nuestro diagnóstico lo identifica, integraremos a nuevas carteras, nuevos ministros que sean necesarios para poder enfrentar esta crisis”, agregó.

Desde el Ejecutivo explicaron que este grupo tiene como objetivo responder a las urgencias derivadas del aumento global del petróleo, buscando amortiguar sus efectos en la economía local. En ese sentido, recalcaron que el foco está puesto en “las familias, los sectores más vulnerables y la clase media”.

“Somos conscientes de que todos los países tienen emergencias, pero la estamos recibiendo con una estrechez fiscal profunda. Pero eso no nos va a detener”, aseveró desde La Moneda. En ese sentido, emplazó, nuevamente, a la anterior administración, al reconocer que “nos encantaría hacer más. Nos encantaría poder frenar esto. Pero la situación fiscal no nos permite

El lanzamiento del comité se produce luego de que el Congreso despachara en tiempo récord un paquete de medidas para contener el impacto del alza. Entre ellas, se incluye un aumento de 60 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) para contener el precio de la parafina, junto con ajustes en su mecanismo de cálculo para mantener valores similares a los previos al conflicto en Medio Oriente.

A esto se suma la entrega de un bono de $100 mil por seis meses para transportistas -como taxistas, colectiveros y transporte escolar-y cambios en el crédito por impuesto específico a los combustibles para aliviar la carga de distintos contribuyentes.

En paralelo, el ministro de Transportes, Louis De Grange, adelantó que ya se encuentra lista una primera versión del reglamento para implementar estas medidas. Según indicó, los recursos ya fueron transferidos desde Hacienda y se trabaja con “sentido de urgencia” en los mecanismos para que los beneficiarios puedan recibirlos, proyectando que los pagos comiencen a materializarse a mediados de abril.