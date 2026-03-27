Hugo Herrera y “Estado quebrado” de Cristián Valenzuela: “Permitiría pensar en expulsarlo”

El filósofo y analista político Hugo Herrera criticó la estrategia comunicacional del Gobierno tras la polémica por el uso del concepto de “Estado en quiebra” para explicar la situación fiscal del país.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales cuestionó directamente el rol del director de comunicaciones del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, quien asumió la responsabilidad por los polémicos posteos.

Herrera sostuvo que el episodio refleja un problema en la cadena de decisiones comunicacionales dentro del Ejecutivo. “Yo no sé el nivel de confianza que tiene Valenzuela con José Antonio Kast, pero es un error gravísimo”, señaló.

El académico planteó que ese tipo de lenguaje podría tener sentido en contextos extremos, como una guerra o una crisis interna grave, pero no en el escenario actual. “¿Estamos en un estado de conmoción interna? ¿Estamos en un estado de guerra? Claramente no”, afirmó.

Según explicó, el problema radica en que el mensaje fue transmitido sin filtros desde el equipo estratégico hasta la vocería de Gobierno. “Se transmitió sin control alguno, directamente, y sin criterio alguno, por la vocera como si se tratara de una vocera en estado de guerra”, sostuvo.

Para Herrera, esto evidencia una forma de actuar que no se condice con la situación real del país. “Están funcionando con una lógica que se aparta de la realidad, en un sentido muy fuerte del término”, afirmó.

El filósofo también apuntó a la responsabilidad política que suele existir en este tipo de episodios dentro de los gobiernos. “Esto probablemente generaría que en un gobierno normal alguien operase como fusible y saliera”, indicó.

En esa línea, sostuvo que la responsabilidad del error podría recaer en el equipo de comunicaciones. “Yo no soy el presidente, pero es una irresponsabilidad que permite pensar en expulsarlo inmediatamente”, señaló, refiriéndose a Valenzuela.

Herrera agregó que la vocería de Gobierno debió actuar con mayor prudencia antes de transmitir el mensaje. “O sea, la vocera pecó por no haber incluido el mínimo de prudencia que uno pide de un vocero”, concluyó.