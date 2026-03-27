Sedini pone ’paños fríos’ por oficio de Contraloría: “Responderemos con toda la disposición”

El requerimiento del ente fiscalizador apunta a conocer “ los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”.

Las publicaciones generaron controversia luego de que se señalara que la administración anterior habría dejado al país “sin plata”, junto con describir un “Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”, ublicación que luego fue eliminada.

Ante la retórica del “Estado quebrado”, la Contraloría General de la República fijó un plazo de cinco días hábiles para que la Segegob entregue la información solicitada. La solicitud fue dirigida a la ministra de la cartera, Mara Sedini, y apunta a determinar eventuales responsabilidades en la elaboración y distribución del documento.

🔴AHORA | Hemos oficiado a @voceriagobierno para que informe respecto de publicaciones realizadas en redes sociales sobre medidas vinculadas al MEPCO. pic.twitter.com/7Qe0F2SpED — Contraloría (@Contraloriacl) March 25, 2026

En un punto de prensa en La Moneda, Sedini afirmó que el Ejecutivo colaborará con el proceso y afirmó que “el Gobierno respeta a la institucionalidad (…) Nosotros respetamos y valoramos siempre el actuar de Contraloría”, sostuvo.

Además, aseguró que “en cualquiera de los casos y como ha sido en cualquiera de los otros gobiernos, vamos a responder con responsabilidad en los tiempos correspondientes y con toda la disposición de contestar las preguntas”.

La vocera también defendió la línea de acción del Ejecutivo, explicando que “tenemos un proyecto, tenemos un plan, lo estamos siguiendo en el área social, en el área económica, en las emergencias y también con esta crisis de los combustibles”.

Sostuvo que las comunicaciones de su cartera están orientadas a informar a la ciudadanía, afirmando que “siempre está enfocada en los beneficios a la ciudadanía y en este gobierno de emergencia”.