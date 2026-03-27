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Sedini pone ’paños fríos’ por oficio de Contraloría: “Responderemos con toda la disposición” PAÍS Agencia Uno

Sedini pone ’paños fríos’ por oficio de Contraloría: “Responderemos con toda la disposición”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El organismo fiscalizador solicitó al Gobierno detallar el uso de recursos y los fundamentos de los mensajes difundidos en redes oficiales por “Estado quebrado” en relación al Mepco.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió este viernes al oficio enviado por la Contraloría General de la República, que solicita al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) entregar antecedentes sobre las publicaciones difundidas en redes sociales oficiales del Ejecutivo,  tras instalar el concepto “Estado en quiebra” en relación con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

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El requerimiento del ente fiscalizador apunta a conocer “ los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”.

Las publicaciones generaron controversia luego de que se señalara que la administración anterior habría dejado al país “sin plata”, junto con describir un “Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”, ublicación que luego fue eliminada.

Ante la retórica del “Estado quebrado”, la Contraloría General de la República fijó un plazo de cinco días hábiles para que la Segegob entregue la información solicitada. La solicitud fue dirigida a la ministra de la cartera, Mara Sedini, y apunta a determinar eventuales responsabilidades en la elaboración y distribución del documento.

En un punto de prensa en La Moneda, Sedini afirmó que el Ejecutivo colaborará con el proceso y afirmó que “el Gobierno respeta a la institucionalidad (…) Nosotros respetamos y valoramos siempre el actuar de Contraloría”, sostuvo.

Además, aseguró que “en cualquiera de los casos y como ha sido en cualquiera de los otros gobiernos, vamos a responder con responsabilidad en los tiempos correspondientes y con toda la disposición de contestar las preguntas”.

La vocera también defendió la línea de acción del Ejecutivo, explicando que “tenemos un proyecto, tenemos un plan, lo estamos siguiendo en el área social, en el área económica, en las emergencias y también con esta crisis de los combustibles”.

Sostuvo que las comunicaciones de su cartera están orientadas a informar a la ciudadanía, afirmando que “siempre está enfocada en los beneficios a la ciudadanía y en este gobierno de emergencia”.

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