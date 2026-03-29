Parisi empieza a cobrar cuentas

“Distantes del Gobierno y de la oposición, ni fachos ni comunachos”, es lo que repite Franco Parisi –como un mantra– para explicar dónde está parado el Partido de la Gente (PDG). Pero, en la práctica, no parece estar tan distante: esta semana salió con todo a pasarle la cuenta al Gobierno de José Antonio Kast.

¿Qué está cobrando Franco Parisi? El economista jura que no está para revanchas tras el naufragio de la candidatura a la presidencia de la Cámara de Pamela Jiles, pero estamos hablando de la “abuela del PDG” o, como le ha dicho el propio Franco, “The Queen” o “la reina del Parlamento”.

Y el “bencinazo”, sumado al cuento del “país quebrado”, le cayó como anillo al dedo para ponerse en modo francotirador –incluso volviendo a “Sin Filtros” para encarar a la barra brava–.

“A mí no me gusta que echen a nadie, pero aquí a alguien se le pasó la mano” y “mire la tontera que dijeron ayer de que Chile estaba quebrado. Eso es para que, por lo menos, echen a alguien”, dijo esta semana, repasando a todo el Gobierno. Aunque en la mira está, claramente, Mara Sedini.

Franco, en todo caso, no está solo. Tiene una bancada de 14 diputados, entre ellos su hermana, Zandra Parisi, quien también trata a Pamela Jiles como una reina –“hay que cuidarla” y “quiero ser como ella”, ha dicho en entrevistas–, y anunció esta semana una interpelación contra la vocera de Gobierno por el escándalo del “Estado en quiebra”, el que además ya abrió un flanco en Contraloría.

¿Zandra conseguirá respaldo para su interpelación? No es menor que las bancadas de izquierda, centroizquierda y la DC hayan alcanzado un acuerdo administrativo con el PDG en la Cámara. “Hicimos acuerdo con quien nos quiso escuchar”, soltó Franco esta semana.

Primero, respecto de la bancada –más allá de la “capa militar” de Javier Olivares y la evaluación de expulsar al diputado Cristián Contreras (Dr. File)–, ahora Franco Parisi está en pleno rearme. Y ante cualquier pronóstico sin fundamento, hay que aclarar que también se encuentra en Chile.

La próxima semana planea ir a Valparaíso, visitar el Congreso para juntarse con sus 14 diputados y, además, tiene varias reuniones con juntas de vecinos, gremios y militantes. En resumen: rearme político a full y presencia mediática asegurada.

Con su hermana liderando la arremetida institucional, el fundador del PDG pasó de intentar ser actor bisagra a convertirse en un francotirador político. Y en esa jugada, la vocera Sedini se transformó en su primer blanco.

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