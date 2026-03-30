Claudia Sanhueza y alza de bencinas: “Traspasar volatilidad a hogares desestabiliza la economía”

La economista y exsubsecretaria de Hacienda Claudia Sanhueza criticó la forma en que el Gobierno abordó el alza de los combustibles, señalando que el traspaso directo de los precios internacionales a los consumidores puede generar efectos negativos en la economía.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la también exsubsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales cuestionó lo que calificó como una “terapia de shock” en la política de precios de las bencinas. “Traspasar la volatilidad y la incertidumbre directamente a los agentes económicos y a los hogares es desestabilizar de alguna manera la economía”, afirmó.

Sanhueza explicó que el precio de los combustibles tiene un impacto amplio en la economía, ya que no solo incide en el transporte, sino también en los costos de producción de diversos bienes.

“El precio de los combustibles no es cualquier precio en la canasta. Tiene un impacto directo a través del transporte y también se traspasa a la cadena productiva”, sostuvo.

La economista señaló que este tipo de alzas puede influir en la inflación y, por extensión, en las decisiones de política monetaria.

En ese escenario, advirtió que si el Banco Central observa un aumento sostenido de la inflación por sobre sus metas, podría verse obligado a subir la tasa de interés, lo que a su vez afectaría las posibilidades de crecimiento económico.

Sanhueza también defendió el rol del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), instrumento diseñado para amortiguar las fluctuaciones del precio internacional del petróleo.

Según explicó, el objetivo del mecanismo es suavizar los ajustes para que hogares y empresas puedan adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones. “El MEPCO se diseña para que esa volatilidad no tenga impactos graves o más profundos sobre la inflación y para que los agentes económicos (…) puedan adaptarse gradualmente a las nuevas circunstancias”, señaló.

La exautoridad también planteó que el escenario internacional actual está marcado por una alta incertidumbre económica. Entre los factores mencionó las tensiones geopolíticas, las disputas comerciales, los conflictos asociados al petróleo, los cambios tecnológicos y la crisis climática.

En ese contexto, sostuvo que uno de los principales roles del Estado es reducir la incertidumbre económica. “Una de las principales funciones de los gobiernos y de los Estados es disminuir, mitigar esa incertidumbre”, concluyó.