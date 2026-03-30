Desempleo en Chile desciende ligeramente: se ubicó en 8,3%

La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,3% durante el trimestre diciembre de 2025 – febrero de 2026, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra representó un descenso de 0,1 puntos porcentuales en doce meses, explicado por el aumento de la fuerza de trabajo y de las personas ocupadas, ambas con una variación anual de 1,0%.

En el mismo período, el número de personas desocupadas creció 0,3%, debido principalmente al aumento de quienes buscan trabajo por primera vez, que se incrementaron en 11,9%, mientras que los cesantes disminuyeron 1,1%.

Las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 62,3% y 57,1%, respectivamente, sin registrar variación respecto del mismo período del año anterior.

En el caso de las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 9,0%, lo que representa una caída de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado se explicó por el aumento de 2,4% en el número de mujeres ocupadas.

En los hombres, en tanto, la tasa de desempleo llegó a 7,8%, con un alza de 0,1 puntos porcentuales en un año.

En términos de empleo, el número total de personas ocupadas aumentó 1,0% en doce meses, impulsado principalmente por los sectores de salud, actividades profesionales y alojamiento y servicios de comida.

Por otro lado, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, registrando un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó 8,8%, lo que representa una disminución de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Finalmente, el promedio de horas trabajadas se ubicó en 35,4 horas semanales, con una disminución de 1,1% en doce meses.