Primer Día del Joven Combatiente del Presidente Kast: una joven herida de bala y enfrentamientos

Una jornada marcada por disturbios y enfrentamientos con Carabineros se registró en distintos puntos de la Región Metropolitana durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente, el primero de la administración del Presidente José Antonio Kast.

El hecho más grave ocurrió en la comuna de San Bernardo, donde una mujer de 26 años resultó gravemente herida tras recibir un impacto de bala en medio de los incidentes.

El ataque se produjo cerca de las 22:00 horas en la intersección de avenida Lo Blanco con Padre Hurtado, cuando la joven regresaba a su domicilio luego de asistir a un concierto en el centro de Santiago.

Según los antecedentes preliminares, al descender en la estación Hospital El Pino de la Línea 2 del Metro se encontró con disturbios entre manifestantes que levantaban barricadas y se enfrentaban con Carabineros.

En ese contexto, recibió un impacto de bala en el abdomen con salida de proyectil. Fue trasladada de urgencia al Hospital El Pino, donde ingresó con riesgo vital y posteriormente evolucionó favorablemente, aunque permanece en estado grave.

Durante la noche también se registraron incidentes en diversas comunas de la capital, con barricadas incendiarias, cortes de tránsito y enfrentamientos con personal policial.

En el sector de Villa Francia, en Estación Central, un grupo de encapuchados levantó barricadas en la intersección de avenida 5 de Abril con 7 de Octubre y lanzó objetos contundentes y artefactos incendiarios contra Carabineros.

También se reportaron disturbios en Villa Portales, donde manifestantes interrumpieron el tránsito en la Autopista Central, obligando a desviar el transporte público.

En Peñalolén, en el sector de Lo Hermida, Carabineros utilizó carros lanzaaguas para dispersar a manifestantes que mantenían cortado el tránsito en avenida Grecia entre Tobalaba y Américo Vespucio.

En Cerro Navia se registraron barricadas en calle Huelén con Mapocho, además de enfrentamientos con uniformados e incluso disparos contra personal policial.

Asimismo, en Quilicura, en la población Parinacota, manifestantes cortaron el tránsito con barricadas y quemaron un automóvil con encargo por robo.

En Huechuraba, en tanto, una turba de aproximadamente 20 personas atacó dependencias municipales ubicadas junto al Cesfam La Pincoya y a la 51ª Comisaría de Carabineros.

Según informó el fiscal Javier Mayer, los sujetos sustrajeron computadores avaluados en cerca de 8 millones de pesos y una caja fuerte que contenía documentación y vales de gas por aproximadamente 10 millones.

Los disturbios comenzaron durante la noche del domingo y se extendieron hasta la madrugada del lunes, obligando a cortes de tránsito y desvíos del transporte público en distintos puntos de la capital.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían entregado un balance oficial de daños ni del número de personas detenidas.