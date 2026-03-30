Gobierno anuncia paquete de medidas para reforzar seguridad en colegios

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes que el Gobierno impulsará un conjunto de medidas para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales del país.

El anuncio fue realizado durante la segunda jornada del Encuentro de Directores por Chile, actividad organizada por la ministra de Educación, María Paz Arzola.

En la instancia, el Mandatario abordó los recientes episodios de violencia escolar, entre ellos el ataque ocurrido en un establecimiento educacional y la detención de un estudiante que intentó ingresar con un arma de fuego a un colegio.

“Se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”, señaló el jefe de Estado al referirse a las acciones que el Ejecutivo pretende implementar.

Kast planteó que el fortalecimiento de la seguridad en los recintos educativos requerirá también un cambio de enfoque en la comunidad escolar.

“Tenemos que pedirle a los padres, y tenemos que lograr que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos”, afirmó.

En ese contexto, adelantó que una de las líneas de trabajo será reforzar los controles en el acceso a los establecimientos.

“Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, sostuvo.

El Presidente explicó que las iniciativas se implementarán a través de distintas herramientas institucionales.

“Esto requiere medidas, que algunas van a estar en reglamentos y otras van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso y se van a discutir con los parlamentarios”, indicó.

Finalmente, el Mandatario hizo un llamado al Congreso para priorizar el debate de estas iniciativas.

“La vida de un niño no tiene derecho a ser arriesgada, porque haya una diferencia en la aproximación a lo que creemos que tiene que ser un proyecto educativo”, concluyó.