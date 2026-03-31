Aumentan a 13 años la condena del “chileno más peligroso del mundo” en Europa

Un tribunal de apelación en Ámsterdam resolvió aumentar la condena de Richard Eduardo Riquelme Vega, conocido en Europa como el “chileno más peligroso del mundo”, elevando su pena a 13 años de prisión. La decisión se adoptó tras revisar nuevos antecedentes en el caso, incluyendo declaraciones clave que reforzaron su vínculo con redes criminales internacionales.

Riquelme había sido sentenciado inicialmente a 11 años en 2021, luego de ser extraditado desde Chile en 2018. La justicia neerlandesa lo considera líder de una organización dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, con conexiones con mafias de origen marroquí.

Durante el proceso de apelación, uno de los elementos determinantes fue el testimonio del jefe de la mafia italiana, Raffaele Imperiale, quien colaboró con las autoridades. El tribunal sostuvo que el imputado operó mediante estructuras complejas que le permitieron sostener un alto nivel de vida mientras dirigía actividades ilícitas.

“Resulta impactante que usted y su organización pudieran tener tal poder sobre la vida y la muerte”, indicó el tribunal, refiriéndose al chileno como “la pieza clave de la organización. Usted era el líder”.

Según la investigación, la red liderada por Riquelme habría importado grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, además de blanquear millonarias sumas de dinero, con un valor superior a 12 millones de euros. La sentencia también incluye el decomiso de bienes como diez vehículos de lujo, propiedades y cuatro relojes de alta gama.

Aunque el chileno admitió haber participado en operaciones de lavado de dinero, negó su involucramiento en el tráfico de drogas. Sin embargo, el tribunal concluyó que existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en el conjunto de delitos.

El historial delictual de Riquelme se remonta a la década de 1990, con condenas previas en Europa por narcotráfico y otros cargos, lo que fue considerado por la justicia al momento de agravar la pena.