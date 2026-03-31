Bachelet defiende candidatura a la ONU y revela inédito apoyo de Piñera: “Yo te apoyo y te propongo”

La expresidenta Michelle Bachelet abordó su candidatura para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas y aseguró que continuará adelante con su aspiración internacional, pese a que el actual Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió retirar el respaldo de Chile.

En el marco del conversatorio “A veinte años del primer gobierno paritario presidido por una mujer”, organizado por el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso y moderado por El Mostrador, la exmandataria recordó una conversación que sostuvo con el expresidente Sebastián Piñera cuando ella se desempeñaba en Naciones Unidas.

“En una de esas ocasiones, me preguntó: ‘Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas?’. En ese momento jamás hubiera pensado en ser secretaria general. Le respondí que no, de ninguna manera, pero él insistió: ‘Si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo’”, relató.

La exjefa de Estado señaló que continuará con su candidatura en el proceso que se abrirá próximamente al interior de la organización internacional.

“Está claro que cuento con el apoyo de Brasil y México, y espero contar con el respaldo de otros países. Vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por ser la primera mujer secretaria general”, afirmó.

Bachelet explicó además cómo se desarrollará el proceso de selección dentro de Naciones Unidas. Según detalló, actualmente existen cuatro candidatos y el mecanismo contempla una etapa de consultas en el Consejo de Seguridad, instancia compuesta por cinco miembros permanentes con derecho a veto y diez países no permanentes. “En este momento hay solo 4 candidatos, digo esto porque por ahí se ha dicho que hay una diversidad enorme de candidatos, la vez pasada eran 13 candidatos que fueron a estas conversaciones con los países”, señaló.

“El interrogatorio parte el 21 de abril (…) y vota el Consejo de Seguridad solamente”, explicó.

Las declaraciones de la exmandataria se producen luego de que el Gobierno decidiera retirar el apoyo a su candidatura para liderar el organismo internacional.

En su intervención, Bachelet también abordó el escenario global en materia de igualdad de género, advirtiendo sobre retrocesos en distintos países y señalando que todavía no existe plena igualdad entre hombres y mujeres en ningún lugar del mundo.

Asimismo, cuestionó decisiones recientes del Estado relacionadas con autoridades públicas, mencionando el caso de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer. “Las decisiones de Estado reflejan nuestras prioridades”, afirmó.

Finalmente, la exmandataria sostuvo que la posibilidad de que una mujer llegue a encabezar Naciones Unidas forma parte de una aspiración compartida por distintos países.

“Hay una voluntad entre un grupo de países y mujeres de que la próxima secretaria general de Naciones Unidas sea una mujer”, concluyó.

La transcripción fue gracias a la alianza El Mostrador-Parlamento AI.